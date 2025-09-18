Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de uno de los carteles retirados de los hospitales canarios. C7

Retiran de los hospitales canarios una campaña solidaria del personal sanitario con Palestina

Intersindical Canaria denuncia que se ordenó la eliminación de los carteles y no descarta acciones legales por lo que considera un ataque contra la libertad de expresión

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:21

El sindicato Intersindical Canaria (IC) acusa al Gobierno de Canarias de retirar de los hospitales canarios una campaña solidaria del personal sanitario con sus colegas palestinos en Gaza.

La iniciativa incluía carteles en los halls de los centros hospitalarios expresando su apoyo a la población civil palestina y la repulsa ante el genocidio que el Estado israelí está cometiendo en Gaza, que ha dejado ya más de 63.000 víctimas mortales, entre ellas 18.500 niños y a cerca de 1.600 profesionales sanitarios asesinados.

La campaña había sido notificada a la Consejería de Sanidad con una semana de antelación. En el escrito se explicaba que los sanitarios, como profesionales comprometidos con la salud y la vida, querían manifestar su rechazo a este genocidio, que incluye bombardeos directos a hospitales y requisación de medicación.

Según Intersindical Canaria, la Consejería permaneció en silencio hasta el inicio de la campaña y, entonces, retiró los carteles sin previo aviso y los confiscó, sin devolverlos al sindicato.

«Es así como el gobierno de Coalición Canaria y su consejera sanitaria Esther Monzón, junto al PP, compiten en los hechos con la ultraderecha», guardando silencio ante una violación flagrante de los derechos humanos, señala en un escrito el Secretariado Nacional de Salud de IC.

El sindicato considera que esta actuación vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad sindical, y ha anunciado que estudiará las medidas legales e institucionales pertinentes para que el Gobierno de Canarias rinda cuentas por la retirada de la campaña.

