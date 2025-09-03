Recuperar la confianza en la ciencia, una tarea urgente para proteger la salud pública La Sociedad Española de Epidemiología abre su congreso en la ULPGC con una ponencia de David Moher, quien advierte de la pérdida de credibilidad científica

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) inauguraron este miércoles en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) su congreso anual con una reflexión crítica sobre la credibilidad en la ciencia.

La conferencia inaugural corrió a cargo del prestigioso epidemiólogo clínico irlandés David Moher, director del Centre for Journalology en el Methodological and Implementation Research Program del Ottawa Hospital Research Institute. En su ponencia, titulada 'Trustworthy research: are we there yet?' ('Investigación confiable: ¿hemos llegado ya?'), Moher abordó algunos de los principales retos que afronta el sistema científico, al tiempo que planteó soluciones concretas para avanzar hacia una investigación más abierta, rigurosa y alineada con el interés público.

Su conferencia ha sido moderada por Alberto Ruano Raviña, experto en el tema y Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela y presidente del Comité Científico del Congreso.

Durante su intervención, Moher recordó que, si bien en 2023 se retiraron más de 10.000 artículos científicos por fraude o irregularidades, esto representa una fracción del número total de trabajos publicados. «Entre uno y dos millones de artículos se publican cada año con rigor y principios de buena ciencia», destacó. No obstante, subrayó que hay margen de mejora y que muchos problemas pueden abordarse fortaleciendo la cultura de integridad científica.

Además, se estima que cerca de 400.000 trabajos científicos publicados entre 2000 y 2022 podrían proceder de paper mills o fábricas de manuscritos, empresas que venden artículos prefabricados o falsificados a investigadores para que los publiquen con su nombre. «Este tipo de prácticas ponen en riesgo la credibilidad del conocimiento científico y exigen una respuesta firme del propio sistema investigador», ha añadido.

Moher ha abogado por una reforma de las estructuras que sustentan la investigación. Entre las medidas que propone se encuentran registrar los estudios antes de realizarlos, seguir guías de redacción científica, compartir los datos y materiales de forma obligatoria y, sobre todo, garantizar formación específica en ética e integridad científica para estudiantes, personal investigador y docentes.

También ha instado a revisar los sistemas de evaluación de la investigación, que muchas veces priorizan la cantidad de publicaciones por encima de su calidad o impacto real. Ha planteado asimismo que los centros de investigación colaboren con financiadores y editores para exigir formación específica en integridad científica y evaluar a los investigadores con criterios que vayan más allá del número de publicaciones.

La ciencia, clave para la salud pública

La pandemia de COVID-19 puso a prueba al sistema científico y evidenció tanto su potencial como sus debilidades. En este contexto, Moher ha recordado la necesidad de fortalecer la confianza pública en la ciencia, especialmente en áreas como la salud pública, donde la toma de decisiones se basa en el conocimiento científico.

«El problema no es cuántos artículos se publican, sino cómo se hace y con qué propósito», ha advertido. Según el experto, muchas organizaciones que realizan investigaciones están obsesionadas con la cantidad de publicaciones como indicador de éxito, cuando en realidad «carece de evidencia científica considerar brillante a quien publica 20 artículos al año». Moher ha lamentado que las publicaciones se hayan convertido en la «moneda de cambio» para acceder a financiación, promociones o estabilidad laboral.

«La sociedad necesita soluciones informadas, transparentes y reproducibles. No se trata de publicar más, sino de hacerlo mejor», ha concluido, al tiempo que ha reclamado mayor transparencia y sentido crítico dentro del propio sistema científico.