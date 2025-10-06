Reclaman un plan para garantizar la seguridad en los hospitales canarios
La plataforma Asamblea7Islas ha remitido una petición a la Consejería de Sanidad para que adopte medidas ante los robos y agresiones en los centros sanitarios
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 6 de octubre 2025, 11:15
La plataforma de trabajadores Asamblea7islas ha remitido un escrito a la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias pidiendo un plan integral de seguridad para prevenir y controlar actos delictivos como robos, o cualquier amenaza a la integridad física de pacientes, visitantes y trabajadores en los hospitales públicos del archipiélago.
El colectivo de empleados del Servicio Canario de la Salud destacan a través de un comunicado que «la seguridad en los hospitales no es solo una cuestión operativa, sino una responsabilidad ética e institucional».
Por ello exigen la puesta en marcha de un plan integral de seguridad que no solo busque «evitar robos, sino también generar un entorno hospitalario confiable, seguro y profesional, donde la atención a la salud no se vea interrumpida ni afectada por factores externos de riesgo».
Este plan debería contener un «conjunto de acciones coordinadas, sistemáticas y sostenibles para prevenir robos dentro de las instalaciones hospitalarias, protegiendo a las personas y los bienes materiales».
«Los hospitales deben ser espacios protegidos. Ni pacientes, ni médicos, ni recursos sanitarios pueden estar expuestos a la delincuencia», concluyen.