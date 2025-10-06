Reclaman un plan para garantizar la seguridad en los hospitales canarios La plataforma Asamblea7Islas ha remitido una petición a la Consejería de Sanidad para que adopte medidas ante los robos y agresiones en los centros sanitarios

El muelle de carga del hospital Materno Infantil es una entrada recurrente para quienes se internan en el centro para afanar objetos personales.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 6 de octubre 2025, 11:15

La plataforma de trabajadores Asamblea7islas ha remitido un escrito a la Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias pidiendo un plan integral de seguridad para prevenir y controlar actos delictivos como robos, o cualquier amenaza a la integridad física de pacientes, visitantes y trabajadores en los hospitales públicos del archipiélago.

El colectivo de empleados del Servicio Canario de la Salud destacan a través de un comunicado que «la seguridad en los hospitales no es solo una cuestión operativa, sino una responsabilidad ética e institucional».

Por ello exigen la puesta en marcha de un plan integral de seguridad que no solo busque «evitar robos, sino también generar un entorno hospitalario confiable, seguro y profesional, donde la atención a la salud no se vea interrumpida ni afectada por factores externos de riesgo».

Este plan debería contener un «conjunto de acciones coordinadas, sistemáticas y sostenibles para prevenir robos dentro de las instalaciones hospitalarias, protegiendo a las personas y los bienes materiales».

«Los hospitales deben ser espacios protegidos. Ni pacientes, ni médicos, ni recursos sanitarios pueden estar expuestos a la delincuencia», concluyen.