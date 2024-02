Rebelión de fisioterapeutas por la receta deportiva: «Es intrusismo inducido»

Miembros del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias y de la Asociación Española de Fisioterapeutas recibieron este viernes el apoyo de otros colectivos sanitarios en su protesta en contra del proyecto de la 'receta deportiva' que preparan las consejerías de Sanidad y de Educación. «Las declaraciones de los responsables confirman nuestros temores. Parecen no tener clara la diferencia entre el profesional sanitario y un profesional deportivo», se quejó ayer el presidente del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias, Santiago Sánchez. Y es que, a su juicio, la medida «invade competencias» propias de su colectivo profesional. «Es intrusismo inducido» por la propia administración, se quejó.

A favor de la medida, pero no así

«Queremos dejar claro que ni mucho menos estamos en contra de la 'receta deportiva'. Es fundamental fomentar los hábitos de vida saludable. Pero si son pacientes y los tengo que tratar las recomendaciones se las va a hacer un profesional del deporte que no es profesional sanitario. Estamos reivindicando que utilizar el ejercicio físico como tratamiento es una actividad sanitaria, no basta con que prescriba y la aplique alguien que no es sanitario», abundó.

«La prescripción de actividad física terapéutica es competencia nuestra», reiteró Sánchez, quien explicó, además, que hay una creencia común de que la fisiteterapia es la aplicación de «técnicas pasivas» cuando «esa no es la realidad. La fisioterapia es mucho más. Utilizamos el ejercicio físico no como acondicionamiento físico. Sabemos que un profesional del deporte es fundamental para adherirnos a hábitos saludables, pero no es como terapeuta». En este sentido, añadió, se está «externalizando» el procedimiento terapéutico.

Sánchez recordó que, «durante la pandemia, los que entraban en las UCIS a lidiar con las patologías cardiorrespiratorias de la covid 19 eran los fisioterapeutas y gracias a su trabajo lograban reducir las complicaciones y las estancias tanto en las unidades de cuidados intensivos como las hospitalarias». Y reconoció que el colectivo estaba «dolido» por cómo se había informado del tema, y porque el proyecto no había contado con la aportación de los profesionales de la fisioterapia.

El jueves la Consejera de Sanidad, Esther Monzón, dijo que «la 'receta deportiva' viene a prescribir deporte a personas con patologías cardiovasculares, diabetes,... y que nada tiene que ver con patologías musculoesqueléticas a las que el deporte puede que no les venga bien».

«Los fisiterapeutas somos profesionales sanitarios que acompañamos al paciente dando seguridad al recomendar una actividad física. Tenemos que estar con ellos hasta que podamos garantizar que pueden hacer la actividad física. Tal cual se está vendiendo, por ejemplo, con un paciente diabético de 70 años que tiene cierta fragilidad hay que estar con ellos si o si. O uno con diabetes tipo 1 que sea un paciente activo en plenas condiciones físicas eso no seria del fisio pero tendríamos que asegurarnos de que pasa los test adecuados para recomendarle la actividad física», afirmó Sánchez.

Por su parte, Antonio Ramos Gordillo, profesor de la ULPGC y médico especialista en Medicina de la Educación Física, defiende la 'receta deportiva' para pacientes que tengan un «factores de riesgo». Con ese factor de riesgo, abunda, «no tienes una enfermedad», es para prevenir, por lo que entra en la parte «deportiva».