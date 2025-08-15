La profesión médica pide al SCS que valore la formación en el concurso de traslados: «Nos sorprende su exclusión» La presidenta Colegio de Médicos de Las Palmas expresa su perplejidad por la omisión de los méritos académicos en la baremación

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 15 de agosto 2025, 02:00

La formación continuada, la docencia y la actividad investigadora de los profesionales de la medicina son esenciales para garantizar la actualización y la calidad del sistema público de salud de Canarias. Por ello, la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elizabeth Hernández, ha solicitado al nuevo director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, que se incluyan los méritos académicos en el concurso de traslados convocado el pasado 1 de julio en la categoría de Médico de Familia y Pediatría de Atención Primaria.

«El Colegio de Médicos no quiere entrar en cuestiones laborales, pero ha sido una sorpresa que los méritos académicos y la formación en una especialidad no se contemplen, sino solo el tiempo trabajado. Somos conscientes de que la experiencia laboral tiene que puntuar, pero también debe haber un espacio para valorar el tiempo invertido y el compromiso con la formación de un profesional», subrayó la portavoz de la profesión médica en Las Palmas.

«Se debería tener en cuenta, a la hora de acceder a una plaza mejor, si ese profesional se ha formado, si se ha especializado, si ha aprendido a hacer ecografías o si ha cursado un máster», recalcó Hernández, quien expresó su perplejidad al nuevo director del SCS, al que agradeció su premura para reunirse con el colectivo médico solo unos días después de su nombramiento.

Hernández solicitó la modificación de las bases del concurso de traslados por entender que la exclusión de la formación en la baremación «puede generar un precedente» que, además, «desincentive a las nuevas generaciones de médicos» a la hora de actualizar su formación.

«Uno de los principales propósitos de los médicos debe ser estar formados y actualizados; esto permite ofrecer un servicio de calidad y excelencia», afirmó Hernández, que aclaró que las técnicas y tratamientos médicos varían rápidamente. «La actualización es algo inherente a la profesión», dijo.

En este sentido, añadió que el Colegio de Médicos de Las Palmas fomenta la formación continuada a través de becas para residentes y que prevé ofrecer a los profesionales cursos sobre la aplicación de la big data y la inteligencia artificial en el ámbito de la medicina.

Otro aspecto tratado en la reunión con Goya fue el preocupante aumento de las agresiones a los profesionales de la medicina en Canarias, un problema que será abordado conjuntamente por el SCS y el Colegio de Médicos.