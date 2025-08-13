La preinscripción de ejercicio físico en Canarias entra en fase piloto el 1 de septiembre Teror será uno de los municipios del archipiélago donde se estrenará el sistema Activídate | La población diana será, inicialmente, las personas sedentarias mayores de 55 años

El sistema canario de prescripción de actividad y ejercicio físico de Canarias, Activídate, pondrá en marcha sus primeras siete unidades en el archipiélago el próximo septiembre, donde educadores físico deportivos diseñarán y supervisarán programas adaptados a usuarios derivados de los centros de atención primaria.

La iniciativa ha sido impulsada por las consejerías de Sanidad y de Deportes del Gobierno de Canarias y la primera de estas unidades entrará en funcionamiento el próximo 1 de septiembre en Teror, Gran Canaria, en fase piloto, según informa la propia Consejería de Sanidad en una nota.

Con este motivo, el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, y el jefe del servicio de Atención Primaria de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud (SCS), Javier Lobato, mantuvieron un encuentro este miércoles junto con el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, y parte de su equipo.

Los diferentes agentes implicados aprovecharon la reunión para coordinar y explicar el funcionamiento del sistema público, universal y gratuito Activídate en esta fase inicial, la población a la que se dirige, el protocolo de trabajo en los centros, así como las mejoras que propone en la salud general de la ciudadanía.

Los encuentros técnicos se celebrarán próximamente en los municipios donde se habilitará el resto de unidades, que son: La Frontera (El Hierro), Tinajo (Lanzarote), Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), San Sebastián de La Gomera (La Gomera), Tuineje (Fuerteventura) y Mazo (La Palma).

«Por fin, en Canarias, el médico de familia podrá prescribir la práctica de ejercicio, y el usuario será derivado a un profesional especializado que se encargará de pautar, hacer seguimiento y evaluar su condición física, garantizando así un abordaje integral de la salud», puso de manifiesto el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes.

Del mismo modo, se refirió a la medida como un «avance histórico en la forma de prevenir y mejorar la salud de la población desde la ateción primaria».

El alcalde de Teror, por su parte, señaló que es un «orgullo» para el municipio «ser uno de los primeros en Canarias en acoger una de estas unidades».

Las personalidades que acudieron al encuentro se acercaron hasta el Pabellón Polideportivo Municipal de Teror, donde conocieron de primera mano las instalaciones que albergarán la nueva unidad, que contarán con los instrumentos y material necesarios. Lo cierto es que los ayuntamiento y cabildos que participan en el proyecto desempeñan un papel clave, en lo que respecta a la cesión de espacios y personal o la coordinación con los centros de atención primaria.

Con el arranque de la fase piloto el 1 de septiembre, comenzarán las primeras derivaciones a la Unidad Activídate de Teror, que contará inicialmente con las personas sedentarias mayores de 55 años de Canarias como población diana.

Cada centro contará con los servicios de un responsable técnico, un educador o educadora físico deportivo que, además de su título profesional, dispondrá de certificación oficial del curso impartido por el Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Canarias (COLEF Canarias), que capacitará para la planificación segura y eficaz mediante ejercicio físico.

Tanto es así que un total de 227 educadores y educadoras físico deportivos obtuvieron este verano el certificado del curso oficial para formar parte del personal de Activídate, que se unen a los doscientos que obtuvieron la certificación en 2023. La formación se ofreció gratis y fue financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El Gobierno de Canarias, a través de Deportes y Sanidad, buscan con Activídate impulsar un nuevo modelo de prevención basado en la colaboración entre los sistemas sanitario y deportivo, en el uso de tecnología avanzada y en el compromiso institucional por mejorar la salud pública y el bienestar de toda la ciudadanía.

Pilotaje

Activídate comenxará a rodar en siete zonas básicas (ZBS) de todo el archipiélago. En la isla de Fuerteventura, el pilotaje se desarrollará en la ZBS de Gran Tarajal (Tuineje), que atiende a 13.618 personas; y en Gran Canaria, se implementará en Teror, con 9.518 habitantes.

En Lanzarote, se ha seleccionado el municipio de Tinajo, con 16.978 personas adscritas a su centro de salud; en El Hierro, la intervención se centrará en La Frontera, con una población de 3.651 personas, mientras que en La Gomera se pondrá en marcha en San Sebastián, con 8.595 habitantes. Por su parte, la isla de La Palma participará con la ZBS de Villa de Mazo, que atiende a 6.400 personas y Tenerife con el centro de salud de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, con una población asignada de 12.309 personas.

En total, el pilotaje alcanza una población que se sitúa entre los 70.000 y las 80.000 personas, que podrán beneficiarse directa o indirectamente de las intervenciones del programa.

