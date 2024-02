Pequeño Valiente pide reforzar el diagnóstico precoz, que salva al 81% de los niños con cáncer

El presidente de la Fundación canaria Pequeño Valiente, José Jerez, ha solicitado a la administración pertinente el refuerzo de Atención Primaria, dotando de un mayor tiempo a los pediatras y que estos especialistas no se vean saturados, con el objetivo de aumentar el diagnóstico precoz, ya que matizó que salva al 81% de los niños que sufren algún tipo de cáncer.

Jerez ha señalado, durante una entrevista a Europa Press, que la reivindicación se centra en una investigación mayor, en que «se gasten más fondos» en investigar, pero también es necesario que la «Atención Primaria, los pediatras, tengan todas las herramientas a su alcance para poder atender a sus niños en tiempo y en forma».

Incidió así en la necesidad de «más medios» en Atención Primaria, «más tiempo» para los pediatras, que «no estén saturados y que las pruebas que pidan sean casi todas de urgencias cuando vean algo no normal» porque, subrayó, el diagnóstico precoz «salva vidas» y es «hasta más barato» para la administración pública. En concreto, apuntó que el «81% de los niños se salvan con un diagnóstico precoz».

Asimismo, como padre afectado, quiso lanzar un mensaje a los padres para que si observan «algo que no es normal en el niño», lo lleven a su pediatra porque «el médico no es un adivino, el médico tiene que hacer pruebas» para saber qué ocurre.

Un nuevo piso en Barcelona

Entre los nuevos proyectos que tiene la fundación para ayudar a los pequeños que sufren cáncer y a sus familias, se encuentra la nueva apertura de un piso en Barcelona, en febrero, para aquellos niños que se tienen que dar tratamiento en el Hospital del Niño Dios.

Además los pequeños y sus familias que tengan que trasladarse hasta la ciudad condal para recibir tratamiento contarán con una trabajadora social de Canarias, que estará entre el piso que la fundación ya tiene en Madrid y el de Barcelona, para acompañarlos porque «hay familias que se pierden en esas grandes ciudades y lo que necesitan es una mano amiga».

La Fundación Pequeño Valiente además de estos dos pisos que tienen en Madrid y Barcelona para ofrecer a quienes tienen que desplazarse a un lugar fuera de su residencia habitual para tratarse, también disponen de la Casa Pipa en Las Palmas de Gran Canaria para dar cobertura a las familias de la provincia de Las Palmas, y el objetivo próximo es abrir la Casa Pipa II en la isla de Tenerife, donde actualmente tienen un piso.

Para ello, aseguró que están poniendo «todo» el esfuerzo con el fin de que «sea una realidad y se haga lo antes posible», aunque matiza que «no está» en las manos de la organización, sino de diferentes entidades públicas -ayuntamientos, cabildo y Gobierno de Canarias- con los que están negociando para ver quién les puede ceder «lo antes posible» un espacio y después darles ayudas para poder hacer la reforma necesaria para que los niños estén bien.

En el caso de la Casa Pipa en Las Palmas de Gran Canaria recordó que estuvo apoyada por los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, junto al Gobierno de Canarias, y el espacio fue cedido por el Cabildo de Gran Canaria, dándose entonces «un tándem perfecto». A ello agregó que después para mantenerlo y crecer es necesario que les apadrinen empresas.

La labor de la fundación, explicó, es diversa porque va desde la atención psicológica a quienes sufren un cáncer, así como a su familia, al acogimiento en sus instalaciones y seguimiento de los mismos, hasta el papeleo que realizan los trabajadores sociales.

«A los niños hasta que no cumplen 18, 19 años no les soltamos de la mano, para que estén acompañados y que estén lo mejor posible, que el tránsito por la enfermedad no sea un estigma el resto de su vida», apostilló.

Así anualmente Pequeño Valiente atiende a entre 30 y algo más de 40 menores enfermos, además de los pequeños que quedan con discapacidad, asistiendo a casi 400 niños en Canarias que «se quedan con secuelas».

Por otro lado, Jerez ha querido aprovechar para reclamar una mayor agilización de la burocracia, que apuntó si bien no es un problema político, sí es una problemática «muy grande» porque «frena muchas cosas y hay que poner todos los medios posibles para que se haga lo antes posible» porque, parafraseando a un padre, apuntó que «la burocracia mata a la democracia».

Actividades para reivindicar y pasar un día festivo

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se celebra el 15 de febrero, la Fundación canaria Pequeño Valiente ha organizado una serie de actividades por diferentes islas que se desarrollarán el sábado, 17 de febrero, con el fin de hacer del mismo un día reivindicativo pero también festivo.

En concreto, en Gran Canaria las actividades se desarrollarán en la trasera del Auditorio Alfredo Kraus, en Las Palmas de Gran Canaria, donde actuarán varios músicos, payasos y talleres. Aquí el restaurante 'El centro de Guayadeque' tendrá un stand con comida, pudiendo donar lo que se desea por la comida que se tome, de tal forma que lo recaudado irá para Pequeño Valiente.

En la isla de Tenerife, se desarrollará una carrera solidaria en La Laguna y también habrá música, así como otras actividades; mientras que en San Bartolomé (Lanzarote) y en Puerto del Rosario (Fuerteventura) se han programado diferentes actividades para este día.

Además en todas las islas donde se han programado las actividades, se leerá el mismo manifiesto. A ello se suma las charlas que se están dando en diferentes colegios e institutos con el objetivo de que conozcan el trabajo que realiza la fundación.