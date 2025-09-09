Pedro Lara, nuevo presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Las Palmas El oncólogo lleva tres décadas vinculado a la asociación

Imagen de archivo de Pedro Lara en la presentación de una campaña de la AECC para promover el cribado de cáncer de colon.

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Las Palmas ha designado al oncólogo Pedro Lara como nuevo presidente de la Junta Provincial, en sustitución de Fernando Fraile, quien ha liderado la organización durante los últimos ocho años y deja tras de sí un amplio legado de crecimiento y consolidación.

Lara, con una trayectoria de más de tres décadas vinculada a la AECC, ha ocupado diferentes responsabilidades dentro de la entidad, entre ellas la presidencia del Comité Técnico de la Junta Provincial de Las Palmas, cargo que asumirá próximamente la doctora Marta Lloret, jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del hospital Universitario Doctor Negrín.

El nuevo presidente es actualmente director de Oncología del Centro Oncológico Integral de Canarias del Hospital Universitario San Roque, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Fernando Pessoa Canarias y director del Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC). Su nombramiento fue ratificado en julio por el Consejo Nacional de la AECC, tras ser propuesto como el mejor candidato para dar continuidad al trabajo realizado por su predecesor.

Continuidad y nuevos retos

El pasado 4 de septiembre, la nueva Junta Provincial celebró su primera reunión. Entre sus directrices destacan, por un lado, la continuidad de los programas impulsados por el equipo anterior, centrados en el apoyo integral a pacientes y familias; y, por otro, el impulso de nuevas estrategias para reforzar la colaboración con asociaciones de pacientes, mejorar la eficiencia en la gestión de recursos y ampliar las acciones de prevención y sensibilización social mediante talleres, conferencias y actividades en distintos ámbitos de la población.

Legado de Fernando Fraile

La AECC en Las Palmas ha subrayado a través de un comunicado la «encomiable labor» de Fernando Fraile durante sus dos mandatos. Bajo su presidencia, el equipo profesional pasó de 8 a 26 personas, se ampliaron los servicios de fisioterapia, ejercicio físico y nutrición, y se incrementó de tres a nueve el número de dependencias disponibles, incluyendo la creación de las Juntas Insulares de Fuerteventura y Lanzarote.

El número de socios también experimentó un notable crecimiento, pasando de 6.500 a los más de 16.400 actuales. La labor de la Junta Provincial fue reconocida en este periodo con distinciones como el Premio Canarias 2023, máximo galardón del Gobierno autonómico, y la Medalla de Plata de la Cruz Roja en Canarias 2024.

Con la llegada de Pedro Lara a la presidencia, la Asociación afronta una nueva etapa marcada por el compromiso con los valores de la entidad y la experiencia de un perfil eminentemente médico y sanitario.