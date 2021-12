Los pediatras tranquilizan a los padres: «Es una vacuna eficaz y segura»

La Comisión de Salud Pública, que reúne a técnicos del Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas, estudia hoy la estrategia de vacunación frente al coronavirus en niños de 5 a 11 años (3, 2 millones de chavales). La vacuna pediátrica ha suscitado dudas en algunos padres que temen los efectos secundarios de las inyecciones en sus hijos. Los pediatras han hecho un llamamiento a la tranquilidad y han animado a los padres a inmunizar a sus hijos porque la vacuna de Pfizer, la primera que llegará a España a partir del 13 de diciembre, es «eficaz y segura», como lo ha constatado la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés). Así lo señala Francisco Álvarez, coordinador del comité asesor de vacunación de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

Álvarez recuerda que aunque la covid en los menores de 12 años se presenta, en general, con cuadros leves y asintomáticos, el riesgo cero no existe. «Desde que ha empezado la pandemia hemos tenido 17 muertes de menores de 10 años y más de 180 ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos. Comparados con los 3,2 millones que son estos niños, no son muchos, pero el riesgo cero no existe», subraya el pediatra, que apunta otra razón importante para animar a la vacunación: «Que deje de circular el virus entre la población, porque los virus circulan en cuerpos que no están inmunizados y uno de ellos son precisamente los menores de doce años». El médico confía también en que las vacunas ayuden a reducir la incidencia de contagios entre los menores de 12 años, la más alta de todos los segmentos de edad: 450 casos frente a los cerca de 250 de media general, casi el doble.

Efectos secundarios más leves

«Los padres pueden estar tranquilos. Hay padres que tienen miedo a los efectos secundarios. Los efectos secundarios en los ensayos clínicos son los mismos que los adultos, fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular, e incluso son más leves que en los adultos porque es una tercera parte de la dosis. Y no se espera que haya efectos secundarios graves , con lo cual hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. España es un país vacunador, los padres confían en los médicos y si tienen dudas que pregunten a su pediatra o a su enfermera de pediatría», señala el doctor Álvarez en declaraciones a RNE.

Ahora serán las comunidades las que decidirán cómo distribuyen las dosis, si darán prioridad a los grupos de riesgo (niños con patologías crónicas, con obesidad, diabetes…) o lo harán por tramos de edad, empezando por ejemplo por los más mayores. También tendrán que decidir si las dosis se administrarán en centros de salud, vacunódromos, e incluso colegios (hay alguna comunidad que el calendario normal de vacunación infantil lo hace en los propios centros escolares), si bien esto último puede ser más complicado al coincidir la vacunación con las vacaciones de Navidad. Lo que sí se sabe es que la pauta será de dos dosis separadas por un plazo de tres semanas (hay países como Canadá que son 8 semanas en lugar de 21 días). Pfizer ha diseñado un tapón de color naranja para diferenciar los sueros pediátricos de los de los adultos, que son de color morado.

3,3 millones de dosis

España recibirá a partir del 13 de diciembre una remesa de 3,3 millones de dosis de la vacuna pediátrica contra la Covid-19 de Pfizer (1,3 millones en diciembre y 2 millones en enero) para inocular a los niños de 5 a 11 años. El 15 de diciembre podría llegar su homóloga de Moderna (esta es de 6 a 11 años), lo que ayudará a acelerar los plazos y a cubrir antes el proceso de vacunación a esos 3,2 millones de niños de 5 a 12 años.

A lo largo de 2022 es previsible que llegue la vacuna para los menores de 5 años, que aún no está autorizada por la EMA porque no han concluido los ensayos clínicos en este tramo de edad.