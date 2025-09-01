Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. C7

Los pacientes le dan un notable alto al Hospital Insular-Materno Infantil

Los datos demuestra el compromiso por el desarrollo de la calidad y la asistencia sanitaria por parte de los profesionales del complejo hospitalario

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:21

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil ha obtenido una nota de 8,50 puntos sobre 10 en la Encuesta de Satisfacción al Alta Hospitalaria (ESAH) correspondiente al pasado ejercicio 2024 y realizada en el momento en el que el paciente recibe el alta hospitalaria. Suponiendo de esta forma, un aumento del 0.3 puntos respecto a los datos del año anterior.

Según informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en un comunicado, este dato demuestra el compromiso por el desarrollo de la calidad y la asistencia sanitaria por parte de los profesionales del complejo hospitalario implicados en mejorar los resultados relativos a la satisfacción de los pacientes y sus familias.

De esta manera, la ESAH relativa al pasado año se realizó en una muestra en la que participaron 497 pacientes, de los que un 57 por ciento eran mujeres y un 43 por ciento hombres.

Por su parte, las franjas de edad más significativas de participantes en este estudio se encuentra entre los 50-69 años y de 70 años y más.

La valoración que hacen los pacientes del hospital en el momento de recibir el alta se mantiene con respecto a años anteriores. A través de esta encuesta se ha concluido que en la valoración por servicios, se observa que todos ellos se encuentran con valores en la media de la Comunidad Autónoma, si bien los servicios de Hematología y de Traumatología del complejo hospitalario han obtenido resultados de satisfacción por encima de la media.

Además, los servicios hospitalarios con mejor valoración en la encuesta correspondiente a 2024 están los de Cardiología, Cirugía Torácica y Cirugía Maxilofacial.

De igual modo, Sanidad indicó que se observa que la población usuaria de los servicios quirúrgicos se mostró sumamente satisfecha con una serie de variables, tales como la información recibida sobre la carta de derechos y deberes de los pacientes.

Por último, también se mostró muy satisfecha con la atención médica recibida, así como con el tiempo de visita de sus familiares.

