Imagen de la persona fallecida el pasado lunes a las puertas de las Urgencias del hospital Insular. C7

Morir a las puertas de urgencias: Asamblea7Islas pide un protocolo para atender a personas sin hogar

El colectivo de trabajadores demanda un seguimiento de estos pacientes especialmente vulnerables

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:15

El colectivo Asamblea7islas ha solicitado a la Consejería de Sanidad un protocolo de atención integral a las personas sin hogar que acuden a los servicios de urgencias con el objetivo de garantizar, «no solo la asistencia sanitaria inmediata, sino también el seguimiento social necesario tras el alta médica».

El sindicato, que representa a trabajadores de sanitarios y no sanitarios del SCS, realiza esta petición después de que el pasado lunes apareciera muerta a las puertas del hospital Insular de Gran Canaria una persona sin hogar que había sido dada de alta en la víspera por el Servicio de Urgencias.

En un comunicado, Asamblea7Islas asegura que «actualmente no existe un marco normativo claro ni homogéneo para abordar la atención integral de las personas sin hogar que acuden a las urgencias hospitalarias, muchas veces en condiciones de salud crítica y con un alto grado de vulnerabilidad social».

De hecho, el sindicato resalta que las urgencias hospitalarias se han convertido en el «último refugio para personas que no tienen dónde dormir» o cómo acceder a tratamiento médico.

«Les atendemos pero luego vuelven a la calle sin ningún tipo de seguimiento», reconocen. Este abordaje deficitario que tiene consecuencias nefastas como se ha corroborado con «el fallecimiento de varias personas sin hogar en las puertas del servicio de urgencias de un hospital público en Gran Canaria y Tenerife».

Por ello, el sindicato reclama «la implantación urgente de un protocolo de atención a personas sin hogar en los servicios de urgencias hospitalarias, ante el preocupante aumento de casos y la falta de coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales municipales».

