Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria Sanidad asegura que el paciente fue atendido en varias ocasiones en Urgencias y dado de alta el domingo por la tarde con las pautas médicas para cuidar su patología | La Policía Nacional afirma que era una persona sin techo de la zona asidua al centro sanitario

Imagen de agentes de la Policía Nacional junto al cuerpo sin vida encontrado a primera hora de este lunes a las puertas del Hospital Insular en Gran Canaria.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:26 Comenta Compartir

El cuerpo sin vida de un hombre apareció a primera hora de este lunes muerto a las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria. Según fuentes del centro sanitario, se trata de un paciente que había acudido a en los últimos días a Urgencias, donde había sido atendido en varias ocasiones, previamente. Según detallan desde el hospital, recibió el alta médica en ambas visitas, siendo la última en la tarde de este domingo, y «fue informado por los especialistas de la importancia de seguir las indicaciones pautadas para el cuidado de su patología». Desde Sanidad subrayan que «en ningún momento se produjo una omisión de asistencia por parte de los profesionales sanitarios».

El hallazgo del cuerpo sin vida fue en torno a las seis de la mañana de este lunes, cuando un trabajador del centro sanitario advirtió que el hombre no presentaba signos vitales. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y se hicieron cargo de las diligencias judiciales. Todo apunta, señalan fuentes de la policía, que el fallecimiento se produjo por causas naturales. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la práctica de la autopsia.

Según fuentes de la Policía Nacional el hombre era una persona sin hogar y con numerosos problemas tanto sociales como sanitarios, que se recostó en el exterior del hospital tras recibir el alta. Además, confirman que era una persona asidua en el servicio de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria.