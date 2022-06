Medidas más restrictivas si el alza de los contagios impacta en las UCI y la mortalidad

La séptima ola de la pandemia de covid se recrudece en Canarias y en todo el país y si el aumento de contagios impacta con fuerza en la ocupación de las UCI y la tasa de mortalidad no se descarta un escenario futuro con medidas más restrictivas.

«Esto será determinante, trabajamos con reuniones constantes en la Comisión de Salud Pública donde analizamos los datos para tomar medidas unificadas, y en función del comportamiento de estos indicadores, si hay mayor riesgo por las actividades propias del verano se valorarán qué medidas restrictivas si fuera el caso se tendrían que ir tomando para seguir protegiendo a la población más vulnerable, que es el objetivo para poder combinar y mantener la actividad económica y social», señala el director general de Salud Pública de Canarias, José Juan Alemán.

Gran Canaria acaba entrar en riesgo altopor la incidencia de contagios en mayores de 60 años y Sanidad prevé que en esta situación estén en breve Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.

«Estamos en una situación ascendente de la incidencia, con una alta transmisión del virus, y es previsible que siga aumentando por la normalización de toda la actividad económica y social y la penetración de los nuevos sublinajes de la ómicron, BA.4 y la BA.5», explica el responsable sanitario canario.

De hecho, en Canarias estas subvariantes causan ya el 40% de los contagios de coronavirus, según los datos preliminares de la secuenciación de muestras de la semana pasada que se reflejarán en el próximo informe del Ministerio de Sanidad.

« Prácticamente la cifra se está duplicando semanalmente y el Ministerio califica como riesgo alto el que estas subvariantes sean las dominantes, porque conlleva una mayor tasa de transmisión y un aumento de los casos», añade Alemán.

Los sublinajes BA.4 y BA.5 tienen una mayor capacidad de burlar la inmunidad que proporcionan tanto las vacunas como la infección natural, aunque su expansión no se ha traducido, de momento, en un incremento de hospitalizaciones en las unidades de críticos y de muertes, aunque sí de ingresos en camas convencionales. De hecho, Gran Canaria ya tiene este indicador en riesgo medio.

Según Alemán, el sensible aumento de contagios en mayores de 60 años, la única población que se monitoriza en esta fase de gripalización de la pandemia, no está impactando en la presión hiospitalaria y en las muertes «por el efecto de las vacunas y de que estas variantes no son tan lesivas y agresivas».

Vigilancia de nuevas variantes

Sin embargo, la pandemia sigue con nosotros y no hay certezas sobre su comportamiento y escenarios futuros. Además del control de los contagios en la población más vulnerable y su impacto en el sistema sanitario, el director general de Salud Pública explica que se ha reforzado la vigilancia de la penetración de nuevas variantes, con más secuenciaciones de muestras del virus.

«Es una amenaza que tenemos, que haya variantes, porque seguimos en un escenario de incertidumbre; no quiero reiterarme pero en función del comportamiento de la pandemia y su impacto en ingresos en UCI y muertes podemos empezar a hablar de medidas más restrictivas, que esperemos que no lleguen, pero las medidas tienen que ser siempre proporcionales al riesgo», resume el responsable de Salud Pública del archipielago.

Alemán añade que, de momento, el riesgo que han traído los sublinajes de ómicron BA.4 y BA.5, que terminarán siendo dominantes, no ha obligado a introducir restricciones y la presión asistencial sigue en una situación de cierta «estabilidad inestable». «Todo hay que decirlo con cautela, porque con esta pandemia nos seguimos moviendo en un campo de incertidumbre», concluye.