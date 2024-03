Malestar entre las personas con covid persistente por no haber sido informadas: «Nos ignoran»

La Asociación de Covid Persistente Canarias expresó su malestar por no haber sido informada por al Consejería de Sanidad de la puesta en marcha de las unidades específicas dedicadas a abordar esta enfermedad y por haber tenido que enterarse por los medios de comunicación. «No nos creemos que no nos hayan convocado para esta rueda de prensa», comentaron desde el colectivo tras conocer la convocatoria en la que la Consejería de Sanidad informó de la puesta en marcha de una unidad en Gran Canaria y otras dos en Tenerife.

«Ignoran a los y las pacientes con la enfermedad de covid persistente que llevamos casi cuatro años reivindicando las unidades multidisciplinares a la Consejería de Sanidad», señaló la asociación a través de un comunicado en el que expresaron su malestar por haber tenido conocimiento de la puesta en marcha de los dispositivos a través de la prensa.

El colectivo interpreta el hecho de no haber sido invitado a la reunión informativa y de no haber sido informado previamente de la entrada en funcionamiento de estas unidades como «una grave falta de respeto, una más» ya que dicen que Sanidad no ha tenido consideración con ellos «ni como enfermos y ni como asociación legalmente constituida».

En este sentido, afirman que llevan tres meses esperando a que les respondan un escrito con las preguntas formuladas en una reunión mantenida el pasado 13 de diciembre en la Dirección General del Paciente y Cronicidad.

«Lo enviamos por correo electrónico a la Dirección General de Programas Asistenciales y también fue entregado por registro en la Consejería de Sanidad hace más de tres meses» y, sin embargo, dicen, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta ni de Programas Asistenciales ni del área del Paciente y Cronicidad.