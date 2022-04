Estos son los lugares donde seguirá siendo obligatoria la mascarilla después de Semana Santa

El martes 19 de abril de 2022, justo cuando termine la Semana Santa, el Consejo de Ministros se reunirá y anunciará la eliminación del uso de las mascarillas en España, una medida que entrará en vigor cuando sea publicada en el BOE, previsiblemente el 20 de abril. Sin embargo, el cubrebocas, con el que llevamos conviviendo desde marzo de 2020, seguirá siendo obligatorio en algunos lugares y se mantendrá la recomendación de su uso en numerosos espacios cerrados.

Inicialmente se retirará en los colegios, aunque algunas comuninades como Canarias abogan por mantenerlas en los centros de estudio; pero se mantendrá en tres espacios: hospitales, residencias de mayores y transporte público, donde seguirá siendo obligatoria.

Dónde se recomienda su uso

Los expertos de la Ponencia de Alertas que han asesorado al Gobierno recomiendan un «uso responsable» de la mascarilla en la población vulnerable, cuando no se pueda guardar un metro y medio de distancia de seguridad y en lugares donde no exista una buena ventilación, como los centros comerciales, supermercados, tiendas, cines, museos o bares. También aconsejan que se mantengan su utilización en centros de trabajo si no hay posibilidad de que circule el aire y si no se da un espacio suficiente entre los empleados.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha realizado este anuncio durante la celebración del Consejo Interterritorial que se celebró este miércoles en Toledo. Se trata de una petición que ya han realizado varias comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, al considerar que ya no es una medida efectiva para controlar la transmisión del coronavirus.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres también ha asegurado que, salvo un nuevo vaivén pandémico, parece que la normalidad va acercándose al Archipiélago. Se trata de un paso más hacia la desescalada total del país que, sin embargo, rechazan algunos expertos al considerar que las mascarillas podrían seguir utilizándose en zonas cubiertas.