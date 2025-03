HPS para detectar el glaucoma y evitar una ceguera irreversible

Sábado, 15 de marzo 2025, 23:59 Compartir

La doctora Ivanna García Oliva es oftalmóloga especialista en glaucoma, cirugía de la presbicia y de la catarata en Hospital Perpetuo Socorro (HPS). En la Semana Mundial del Glaucoma, una iniciativa global que se conmemora del 10 al 16 de marzo de 2025, profundiza en esta enfermedad ocular silenciosa que es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo.

-¿Qué es la enfermedad del glaucoma?

-El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo. Este nervio es el encargado de llevar la información de lo que vemos hacia el cerebro, en el glaucoma lo que sucede es que las fibras del nervio óptico se van muriendo de una forma normalmente muy lenta y si no hacemos nada para evitarlo estas fibras mueren del todo pudiendo desembocar en ceguera.

-¿Cuáles son los síntomas del glaucoma? ¿Es algo que se puede notar antes de que la visión se vea afectada?

-Hay muchos tipos de glaucoma, pero el más frecuente y del que vamos a hablar es del glaucoma primario. Éste no da síntomas, no avisa, esto es una frase generalizada, pero es la verdad. Gran parte de los pacientes que diagnosticamos en la consulta vienen cuando ya han notado una pérdida en el campo de visión. Como el paciente no detecta nada no acude al oftalmólogo, produciéndose una pérdida de la visión de los laterales de una forma muy lenta y sutil. El cerebro suple estas pérdidas de visión normalmente con información del otro ojo, y si la enfermedad avanza este campo de visión va cerrándose y ahí el paciente se da cuenta de que algo no va bien. En fases avanzadas suelen notar visión en niebla y dificultad para adaptarse a los cambios de luz.

-¿Qué factores aumentan el riesgo de desarrollar glaucoma?

-Hay muchos factores involucrados, pero el más importante y el que tratamos es el aumento de la presión ocular. La edad es otro factor de riesgo, las personas mayores de 40 años corren un mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Se estima que 1 de cada 200 personas de 40 años tiene glaucoma, pero a los 60-80 años la proporción se dispara y pasa a ser de 1 persona de cada 8.

Las personas con antecedentes familiares, hay una base hereditaria muy clara y sus familiares tienen hasta 10 veces más riesgo de padecer la misma enfermedad. El ser miope es otro factor de riesgo, las personas miopes forman parte de este grupo de riesgo e incrementa conforme lo hace el grado de miopía. Puede afectar al 12% de los miopes de 6 o más dioptrías y dispararse hasta el 80% en caso de miopías muy elevadas. Hay otros factores de riesgo como el pertenecer a ciertas etnias, las personas de raza afroamericanas tienen una presentación más precoz y agresiva.

-¿El glaucoma se puede prevenir?

La única forma de prevención es visitando al oftalmólogo a partir de los 40 años y antes si se tienen los factores de riesgo mencionados.

-¿Cómo se detecta el glaucoma?

-Se diagnostica con una exploración oftalmológica completa, hay que tomar la presión ocular. Además, es muy importante observar el aspecto del nervio óptico y evaluar su funcionalidad y estructura mediante unos test muy sencillos y no invasivos, que se denominan campo visual y tomografía de coherencia óptica. Es necesario conocer cómo está el ángulo de drenaje del ojo mediante la gonioscopia. Este diagnóstico nos va a dar pie a empezar cuanto antes un tratamiento que va encaminado a preservar la visión y a mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

-Una vez y se diagnostica, ¿cómo se trata la enfermedad?

-El algoritmo terapéutico del glaucoma ha cambiado radicalmente en los últimos años. Hay tres pilares fundamentales en el tratamiento:

1. Tratamiento con láser: La SLT (Trabeculoplastia láser selectiva) es un tratamiento de primera línea para el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto. Es un láser específico para disminuir la presión ocular.

2. Tratamiento con colirios hipotensores.

3. Tratamiento quirúrgico.

En últimos años ha habido una revolución en el tratamiento tanto con colirios con el objetivo de disminuir los conservantes que dañaban la superficie ocular, como en el tratamiento quirúrgico porque han llegado las técnicas o cirugías mínimamente invasivas y penetrantes y han desplazado o retrasado mucho el tratamiento quirúrgico clásico.

-¿Con qué tecnología trabaja HPS para tratar esta enfermedad?

-La oftalmología es el paradigma de la revolución en la tecnología médica, el desarrollo de herramientas terapéuticas ha sido imparable durante los últimos años. En HPS disponemos de avances tecnológicos tanto en pruebas diagnósticas como en procedimientos terapéuticos y quirúrgicos. Utilizamos tratamiento de 1ª línea como el SLT y apostamos por la cirugía mínimamente invasiva y penetrante para el tratamiento quirúrgico del glaucoma, asociado en muchos casos a la cirugía de la catarata.

Nuestra pasión por el cuidado de la visión nos anima a incorporar cualquier novedad que pueda beneficiar al paciente, siempre y cuando esté basada en evidencias científicas.

-¿Qué consejo le daría a una persona que pueda sospechar que tiene la enfermedad?

-«¿Puedo hacer algo por mi enfermedad?» Esta pregunta me la hacen muchos pacientes. Nosotros como médicos prohibiremos poquitas cosas con relación al glaucoma, evidentemente no al tabaco. El tabaco es un tóxico que va a oxidar las células del cuerpo y del nervio óptico por lo que los pacientes con glaucoma deben dejar de fumar. El ejercicio físico es muy beneficioso, lo que es bueno para el corazón es bueno para el ojo. Numerosos estudios han demostrado que los ejercicios aeróbicos como caminar, bicicletas, correr, natación (siempre con gafas más grandes que las habituales para no apoyarse en el globo ocular) son beneficiosos para los ojos.

La nutrición debe ser lo más natural y sana enfatizando verduras de hoja verde, frutos ricos en colores como el arándano, fresas y cítricos, pescado azul, legumbres, plátano, el cual es excelente para la salud ocular, sobre todo para la película lagrimal tan dañada en los pacientes con glaucoma. Y visitar al oftalmólogo anualmente a partir de los 40 años, y antes si hay factores de riesgo.

El glaucoma no tiene cura pero gracias a una detección temprana y a tratamientos de vanguardia es posible vivir una vida plena y saludable.