«En HPS creemos que no es necesario pasar hambre si tienes diabetes, solo hay que saber qué alimentos controlar»

La diabetes es una de las enfermedades más comunes del mundo y cuya incidencia ha aumentado con el paso de los años por culpa, sobre todo, de la mala alimentación y la obesidad. La sufre más del diez por ciento de la población en Canarias y con el doctor Cristóbal Fraga Abelleira, médico especialista en Endocrinología y Nutrición en el HPS, experto en diabetes mellitus y riesgo cardiovascular y coautor de varias publicaciones científicas del ámbito de la endocrinología, descubriremos todo lo relacionado con una enfermedad que puede transformar por completo el estilo de vida de los que la padecen.

-¿Qué es la diabetes y cómo se diagnostica?

-El diagnóstico de diabetes se establece mediante un análisis sanguíneo cuando la glucemia, el nivel de azúcar en sangre, está por encima de los valores que se consideran normales. El punto de corte para hablar de diabetes ha variado a lo largo de los años, según íbamos tomando consciencia de sus efectos perjudiciales pero en HPS tenemos claro que lo importante es que hay hiperglucemia y esto, a largo plazo, produce un daño sistémico y da lugar a un aumento del riesgo cardiovascular.

-¿Como experto en endocrinología de HPS, en qué se diferencian la diabetes tipo 1 y tipo 2?

-La diferencia principal es que los pacientes diabéticos tipo 1 tienen una enfermedad autoinmune que ataca a sus propias células productoras de insulina. Estos pacientes ya no producen insulina por sí mismos y necesitan administrarla desde fuera. El caso de la diabetes tipo 2, que es de largo la más frecuente, es algo más complejo. La mayoría de estos pacientes conservan la capacidad de producir insulina propia. Hoy en día existen numerosos tratamientos disponibles para la diabetes tipo 2, por lo que sólo en fases avanzadas de la enfermedad tenemos que recurrir en HPS al tratamiento con insulina inyectada.

En HPS recomendamos iniciar el cribado a partir de los 35 años en la población general, o antes, si existen factores como sobrepeso o antecedentes familiares

-¿Es lo mismo la diabetes que la prediabetes?

- La prediabetes es el estadío inicial de la misma enfermedad. Cuando aparece una prediabetes es porque el cuerpo no es capaz de compensar algo que lleva probablemente varios años controlando a marchas forzadas. Los mecanismos que llevan a la prediabetes son los mismos que acaban por provocar una diabetes franca, así que podríamos decir que la prediabetes es un primer aviso de que algo no está yendo como debería.

-¿Cuáles son esos mecanismos que los pacientes de HPS deben conocer?

-La insulina es la hormona que produce el páncreas para metabolizar los azúcares o carbohidratos que ingerimos. En un paciente con diabetes tipo 2 existen fundamentalmente dos procesos alterados, en mayor o menor medida. Por un lado, una producción insuficiente o defectuosa de insulina y, por otro lado, una resistencia a la acción de esta hormona. Esto último quiere decir que, cuando el organismo se expone a un exceso de insulina de forma crónica, a menudo en relación con una alimentación inadecuada, se pierde sensibilidad, es decir, se necesita producir más insulina para conseguir el mismo efecto. En cada paciente predominará en distinta medida el factor resistencia o el factor déficit de insulina, esto es algo que tratamos de esclarecer en las consultas de HPS.

-¿Qué tipo de hábitos pueden favorecer la aparición de diabetes y qué recomiendan desde HPS?

-La aparición de resistencia a la insulina tiene mucho que ver con el sedentarismo y el sobrepeso. El exceso de grasa, especialmente la visceral, la que se encuentra dentro del abdomen, produce una serie de mediadores químicos que llevan a un estado de inflamación basal y a la aparición resistencia a la insulina. Por eso es frecuente observar asociación de obesidad, diabetes y alteraciones en colesterol o triglicéridos, lo que se conoce como síndrome metabólico. Tampoco podemos obviar el componente genético. Desde HPS entendemos que, aunque no sigue un patrón de herencia clásico, sí que existe tendencia a la agrupación familiar, por lo que alguien que tenga varios familiares con diabetes tiene más riesgo de padecerla en un futuro.

-¿Es posible la curación de la diabetes?

-Cuando hablamos de diabetes tipo 2, la remisión puede ser posible, aunque no siempre es fácil de alcanzar. Es preciso tomar medidas cuanto antes, preferiblemente en los estadíos iniciales, la llamada «prediabetes» que comentamos con anterioridad. No hablamos, exclusivamente, de medidas farmacológicas: hablamos de cambios en el estilo de vida y, sobre todo, en la alimentación. Un estudio publicado recientemente reflejó que era más fácil alcanzar la remisión cuanto menor era el tiempo que llevaba instaurada la enfermedad, de ahí la importancia de actuar cuanto antes. Esto no quiere decir que la gente a la que le acaban de diagnosticar una alteración en la glucemia tenga que pasar hambre y vivir en un «régimen» constante, sino más bien que deben conocer qué alimentos es mejor evitar o, al menos, controlar.

-¿Qué tipo de dieta recomienda desde HPS?

-En líneas generales, nos basamos en el control de los azúcares o carbohidratos simples, lo que se suele llamar una dieta de bajo índice glucémico. Eso supone que la base de la alimentación deben ser los vegetales y la proteína de calidad, tratando de controlar las cantidades de harinas o cereales, además de obviamente los azúcares añadidos. Debemos explicar a los pacientes que no todos los carbohidatos son iguales. Por poner un ejemplo, el azúcar de las legumbres es un carbohidrato complejo que aporta además beneficios a otros niveles, como por ejemplo en la microbiota, algo que no ocurre con otros como las harinas refinadas o el arroz blanco.

-¿Qué personas deberían someterse a controles y cada cuánto tiempo?

-La sociedad americana de diabetes, que establece muchas de las directrices que utilizamos en consulta, recomienda iniciar el cribado a partir de los 35 años en la población general o antes si existen factores como sobrepeso o antecedentes familiares. Si el resultado es normal, puede ser suficiente con controlar a intervalos de tres años salvo que aparezcan síntomas, como polidipsia o poliuria (beber y orinar mucho). En pacientes ya diagnosticados de prediabetes, se recomienda como mínimo un control anual, individualizando en cada caso según las características del paciente, y qué mejor que aquí en HPS.