Foto de archivo de un pasillo del servicio de Urgencias del Doctor Negrín. C7

El hospital Doctor Negrín estrena un sistema para geolocalizar a sus pacientes de Urgencias

Esta iniciativa, pionera en España, permite mantener informadas a las familias en tiempo real

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 16:22

El hospital de Gran Canaria Doctor Negrín ha puesto en marcha un sistema pionero de geolocalización y tecnología médica en su Servicio de Urgencias, que permite informar a las familias, en tiempo real, sobre el estado y la ubicación de sus seres queridos, según informaron fuentes de la Consejería de Sanidad a través de un comunicado.

Esta iniciativa, única en España, supone un importante avance en la humanización de la asistencia sanitaria y en la comunicación entre profesionales y familiares, dos ejes clave en la atención hospitalaria. El hospital prevé ampliar progresivamente este sistema a otras áreas del centro, de modo que más pacientes y familias se beneficien de sus ventajas.

El nuevo sistema funciona mediante pulseras de identificación equipadas con tecnología RFID, que incorporan un chip con un identificador único para cada paciente. Gracias a una red de sensores distribuidos por distintas zonas del hospital, el sistema ofrece información precisa y en tiempo real sobre la localización de los pacientes y de los equipos electromédicos que también integran esta tecnología.

Ir a tiro hecho

De esta manera, los profesionales sanitarios pueden optimizar los tiempos de atención, localizar recursos de forma inmediata y mantener informadas a las familias sobre el proceso asistencial, siempre respetando la privacidad y seguridad de los datos personales.

El acceso a esta información está restringido exclusivamente al personal autorizado con acceso al historial médico del paciente.

Esta herramienta facilita la labor de los equipos del Servicios de Urgencias, que disponen de una visión global y dinámica del servicio, y refuerza la cercanía con las familias al ofrecerles información fiable y actualizada sobre sus seres queridos.

Con ello, el hospital da un paso más hacia una atención más humana, transparente y participativa, generando confianza y reduciendo la incertidumbre que a menudo acompaña a las situaciones de urgencia.

