Guía carnavalera para disfrutar sin riesgos para la salud

Disfrutar plenamente los Carnavales sin riesgos para la salud es fácil si se siguen unas sencillas pautas para que la fiesta de Don Carnal no acabe con algún susto. Afonía, problemas oftalmológicos o dermatológicos, enfermedades de transmisión sexual e intoxicaciones etílicas son algunas de las consecuencias que pueden acarrear estas fiestas. Para evitarlo, los especialistas del Hospital Vithas Las Palmas ofrecen una serie de recomendaciones básicas.

Uno de los principales peligros es la ingesta excesiva de alcohol, especialmente si se están tomando medicamentos. ante lo cual el mejor consejo es no beber o hacerlo con moderación. Pero si no se cumple, «es importante cumplir con algunas recomendaciones que eviten intoxicaciones, como no mezclar diferentes bebidas alcohólicas, beber mucha agua y no ingerir el alcohol demasiado rápido», explica la doctora Guadalupe Niño Pereira, responsable de Urgencias del Hospital Vithas Las Palmas.

Si al día siguiente se padece resaca, el agua y la fruta son la mejor opción. Caldos de verduras y pescados constituyen una comida ideal. Por el contrario, cualquier bebida que contenga cafeína incrementa la deshidratación.

«La intoxicación aguda es reconocible por síntomas como vómitos, temblores, hiperventilación, confusión, sudoración e hipoglucemia. Es necesario alertar al 112 o acudir a un servicio de Urgencias lo antes posible. Provocar el vómito ayuda a evitar que más cantidad de alcohol sea metabolizado», explica la doctora.

La fase más grave la constituye el coma etílico, que se caracteriza por la pérdida de conocimiento. Por supuesto «la llamada a Emergencias o el traslado a Urgencias es prioritaria. Mientras, es preciso colocar al intoxicado boca arriba con brazos y piernas estirados junto al cuerpo y abrirle las vías aéreas realizando la maniobra frente-mentón para evitar la asfixia. Esta maniobra se realiza con el afectado estirado en el suelo colocando los dedos índice y corazón de una mano bajo la barbilla de la víctima y empujar el mentón hacia arriba mientras se apoya la otra mano sobre la frente del intoxicado y se empuja hacia abajo», relata la responsable de Urgencias del Hospital Vithas Las Palmas.

La afonía o el dolor de garganta es una de las principales consecuencias de las noches carnavaleras en las que se canta mucho, se habla alto y se duerme poco. En este caso eimportante fumar poco o no hacerlo, no gritar en exceso o forzar la voz en períodos prolongados, abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura, así como bebidas excesivamente frías.

De maquillaje, disfraces y ETS

Las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados aumentan tras el carnaval. Para evitarlo «es imprescindible el uso de preservativo, única forma de prevenir el contagio del virus del papiloma humano, gonorrea, sífilis o VIH, entre otras afecciones», advierte la doctora Rosmary Martín, especialista en dermatología médico-quirúrgica y venereología.

Los disfraces y el maquillaje son grandes protagonistas de los carnavales. La piel se ve muy afectada en estas fiestas, tanto por el maquillaje como por las fechas, en las que la piel ya está más frágil y seca a causa de las temperaturas más bajas del invierno.

Es fundamental preparar nuestra piel. «Límpiala, hidrátala y protégela del sol con tus productos habituales antes de aplicar el maquillaje. Adquiere productos de calidad, libres de grasa e hipoalergénicos. Es aconsejable probarlos unas horas en una pequeña porción de piel (por ejemplo, en la zona de la muñeca) para comprobar que no nos produce alergia antes de aplicarlo en la cara. Si son restos de años pasados, hay que comprobar su apariencia y olor además de la prueba ya citada; y una vez concluya la fiesta, limpiar nuestra piel con un buen desmaquillante e hidratarla», asegura la dermatóloga.

Y «si no hemos sido previsores o, pese a ello, sufrimos alguna reacción alérgica conviene acudir lo antes posible al dermatólogo con el producto utilizado. Debemos tener especial cuidado a la hora de pintar a los niños porque tienen una piel mucho más sensible», continúa la doctora Martín.

Los disfraces son otro punto a tener en cuenta, especialmente en el caso de los más pequeños. «Deben contar con un etiquetado que incluya su composición y datos de identificación del fabricante. Además, conviene optar por disfraces poco inflamables y evitar capuchas y caretas muy sobrecargadas, así como pelucas con mucho pelo o muy largo que aumentan el riesgo de inflamabilidad y de daños en la piel o los ojos si hay riesgo de roce con ellos», relata la especialista.

