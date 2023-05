La falta de matronas en Canarias empeora la atención sanitaria de las mujeres

El escaso número de matronas por cada 100.000 mujeres fértiles en Canarias, solo 24,5, supone «una menor calidad asistencial» para la población femenina. Así lo afirma Julia Jeppesen, matrona y vicepresidenta del Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP). El archipiélago, según las cifras difundidas por el Consejo General de Enfermería en base a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), «es la comunidad autónoma con menor número de matronas» de España, contando con un 67% menos de estas especialistas que la media nacional. Un puesto que se repite año tras año y que ha querido denunciar el CELP coincidiendo hoy, 5 de mayo, con el Día Internacional de la Matrona.

Esta carencia no solo afecta a las mujeres en edad fértil. Las matronas son enfermeras especialistas obstetrico-ginecológicas, es decir, en la salud de la mujer. «Históricamente, como hemos sido pocas nos ubicaban en puestos de trabajo donde éramos más necesarias, en los partos, pero hacemos mucho más», explica Jeppesen. El problema, abunda, es que la población femenina «no conoce la cartera de servicios de las matronas». Las jóvenes, por ejemplo, «no saben que pueden pedir cita con su matrona para que las oriente en métodos anticonceptivos. No van a su médico de familia porque conoce a su madre, y podrían ir a la matrona, pero en la cita te sale con un carrito de bebé», lamenta Jeppesen.

¿Cómo afecta la falta de matronas a la salud de las mujeres?

Julia Jeppesen es contundente. «Las mujeres en el climaterio, por los cambios hormonales pueden ver afectado el suelo pélvico -la musculatura que mantiene en su sitio el útero, la vejiga, la vagina­ entre otros-. Esa pérdida del tono muscular puede estar relacionada con factores genéticos. Pero también con la obesidad, determinados hábitos dietéticos, alergias (por las toses) son factores de riesgo y puede derivar en incontinencia y mermar tu calidad de vida», explica la experta. A su juicio, aquel anuncio de Concha Velasco sonriendo porque usaba una compresa para las pérdidas ha hecho «mucho daño. ¿Cómo vas a sonreír si vas a estar anclada a una compresa 40 años de tu vida?», se pregunta. Una matrona, abunda, cuando todavía hay menstruación «te aconseja para corregir hábitos. Una maestra, por ejemplo, eleva más el tono de voz, todas esas cosas afectan al suelo pélvico».

Encontrar el método anticonceptivo más apropiado para cada una, o saber que lo mismo que nos ponemos crema hidratante en la cara nuestra vulva, a partir de una edad también necesita hidratación es «mejorar la calidad de vida de las mujeres», insiste la matrona.

«Las mujeres nunca hemos sido la prioridad en la investigación y la medicina», se queja la experta, y en general tampoco «nos quejamos, creemos que ciertas cosas las perdemos porque es ley de vida, como que no tenemos derecho a tener calidad de vida, no lo demanda. Cree que es 'normal' tener pérdidas». De hecho, añade, «si pensamos en el ratio de matronas que tenemos, que atendemos justo a embarazos y algo de climaterio, no llegamos ni al 25% de los servios que podrían cubrir la matronas».