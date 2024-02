Los expertos canarios apoyan prohibir fumar en las terrazas como baraja Sanidad

El Ministerio de Sanidad baraja prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La idea la ha rescatado la nueva responsable del área, Mónica García, quién en un encuentro con periodistas dijo que una de sus prioridades será «sacar del cajón» el plan antitabaco que contempla ampliar los espacios libres de humo a las terrazas, las playas o los coches en presencia de menores y embarazadas.

Fuentes de la Consejería de Sanidad señalan que de momento es simplemente «una idea» lanzada por la ministra que no se ha concretado y de la que no se ha hablado en las reuniones sectoriales. «Hasta que no presenten las medidas no las podemos valorar», apuntan, «pero todo lo que sea fomentar espacios sin humo» debería ser bienvenido especialmente si, para que sea efectiva, es una medida nacional.

El presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, Pedro Cabrera asegura que «prácticamente todos los colegios de médicos» de España están «de acuerdo en que se prohiba fumar en las terrazas» y explica los motivos.

Razones para prohibir fumar en las terrazas

Por un lado, «porque la mayoría de la población es no fumadora, casi el 80% no fuma y les molesta el olor y el humo». Además, señala Cabrera, el humo «es un tóxico al que no tiene que someterse a nadie que no lo haga voluntariamente. Por poco que sea los tóxicos son tóxicos y no se debe obligar a nadie».

A ello se añade el que en las terrazas «hay niños, y , además de que son más sensibles a los tóxicos ven el fumar como una cosa normal, crecen con la sensación de que es una cosa normal y se debía de prohibir donde haya niños en cualquier sitio. Los niños tienen que crecer viendo eso como una anomalía».

Prohibir fumar en espacios públicos como las terrazas, afirma Cabrera, «se ha demostrado que es la mejor forma de proteger la salud pública». A ello se puede añadir, dice el presidente de los Médicos en Las Palmas, «subirle los impuestos» y recuerda que España es el país con menos impuestos al tabaco y Canarias la región de España con los gravámenes más bajos. «La idea es crear el máximo de lugares libres de humo», afirma. Sanidad también baraja esta posibilidad.

El tabaco mata cada alo en España a 54.000 personas

La presidenta del Colegio de Enfermería Rita Mendoza, recuerda que el tabaco es la causa directa de muerte de más de 8 millones de personas en el mundo. Y en España mata cada año a 54.000. «El tabaquismo es la primera causa de muerte evitable», abunda Mendoza, quien asegura que «desde Colegio profesional ya apoyaron cuando en plena pandemia de covid se prohibió fumar en espacios como las terrazas». Después, sin embargo, se revirtió la situación. Cuando tras la crisis sanitaria se volvió a revertir la situación «nos posicionamos en contra» porque «fue dar un paso atrás. Perder un terreno que ya habíamos ganado. Los espacios libres de humo cuanto más se puedan conseguir siempre será mejor y el Colegio va a ir a favor de este tipo de acciones».

En su opinión, es necesario aportar una mayor cantidad de recursos «a la prevención» para lograr que «se fume menos y tengamos menos fumadores pasivos». Esa prevención, añade, es «una herramienta eficaz en la población joven. Eso que decimos de predicar con el ejemplo. Si el consumo de tabaco es cada vez menos habitual se lanza un mensaje a la sociedad».