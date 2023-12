La hostelería canaria no prevé un impacto económico si se prohíbe fumar en las terrazas

La ministra de Sanidad, Mónica García, se comprometió esta semana a «sacar del cajón» el borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, manteniendo la ampliación de los espacios 'sin humo' que se contemplan en dicho documento, si bien aclaró que «habrá que analizar detenidamente cada uno de los casos».

La titular de Sanidad expresó que «el primer paso es sacar este documento del cajón. Debemos retomarlo porque no podemos darle la espalda a la única medida que más años de vida y más calidad de vida puede aportar a la población, que es el tabaquismo».

De ponerse en funcionamiento este plan antitabaco, los fumadores podrían ver restringido su derecho a fumar en las terrazas de los bares y restaurantes, algo que ya sucedió durante el apogeo de la pandemia. El presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio de Las Palmas (AEBCRYO), Fermín Sánchez consideró que este anuncio por parte de la ministra no debería preocupar en demasía al sector del ocio y la restauración. «Es una cuestión difícil de medir. En caso de prohibirse fumar en todas las terrazas nos remitimos a la época covid cuando tampoco se podía y el cliente seguía yendo a los locales, por lo que yo creo que no va a afectar».

Sánchez recordó que cuando durante la pandemia el fumador no podía fumar en el establecimiento, se alejaba unos metros y fumaba fuera, «de hecho muchos ya lo hacen como seña de educación aunque no sea obligatorio. De la misma forma que lo hacen cuando están comiendo en un recinto cerrado, que salen un momento, pues aquí harán lo mismo», señaló.

Sánchez también menciona que en distintos puntos del país, donde en invierno se limita mucho el número de las terrazas por el mal clima, «los fumadores se levantan y salen fuera a fumar». A su vez, considera que en un primer momento puede tener cierto impacto pero a «medio y corto plazo el fumador va a seguir acudiendo a nuestros locales. No creo que sea un problema».

Por último, Sánchez hizo referencia al cambio que significó en un principio la ley propulsada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la que se prohibió fumar en el interior de los locales. «No pasó nada». Además, aclaró que ya existen muchas terrazas en las que no está permitido fumar. «Aquellas que tienen un techo y a su vez están limitadas por los lados no permiten el fumar o si hay un parque infantil cerca, son varios factores a tener en cuenta».

Todavía por determinar

Preguntada sobre la ampliación de los espacios sin humo, la ministra de Sanidad se mostró a favor de mantenerlos tal y como se recogen en el informe, si bien reconoció que «habrá que ver cada uno de los casos y supuestos».

García explicó que aunque sean unos planes que están en el cajón y que están pendientes de salir, «lo vamos a revisar y vamos a hablar con todos los afectados y con todos aquellos que tengan que decir algo sobre esto. Pero siempre poniendo la salud en el centro y, por supuesto, la salud de los menores también», apostilló.

Además, hizo hincapié en la necesidad de que «las generaciones que vengan, de alguna manera, vengan ya libres de tabaco», por lo que remarcó la importancia de que la regulación de los vapeadores se incluya en dicho plan. «Tenemos un firme compromiso también con esas recomendaciones de limitar y regular tanto los nuevos vapeadores como las nuevas adicciones de las nuevas generaciones», afirmó.

Dos tipos

Por su parte, el nuevo secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, explicó la diferencia entre los vapeadores convencionales y los desechables, destacando el amplio consenso europeo sobre la regulación de estos últimos, dado su alto impacto ecológico.

«Los vapeadores desechables son un tipo de vapeador muy concreto que, además, tienen un impacto medioambiental amplificado, y con eso sí que hay un consenso creciente en el conjunto de Europa de que haya unas medidas más restrictivas que con respecto a los otros», aseguró.

En cuanto a los vapeadores convencionales opinó que» sí que tienen que empezar a incorporarse en el marco legislativo, pero equiparados a lo que sería el resto del producto derivado del tabaco», defendió.

Este Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025 llega bastante tarde. El borrador se elaboró durante la estancia de Carolina Darias en el cargo. La actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria tuvo el proyecto paralizado durante más de año y medio y nunca llegó a explicar lo que faltaba para darle luz verde. En su momento, fuentes sanitarias indicaron que podría crear una polémica que afectase a un gobierno ya de por sí desgastado debido a la cantidad de frentes abiertos con los que contaba.