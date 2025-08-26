Un estudio relaciona la contaminación del aire con los infartos de miocardio Canarias fue la comunidad con peor calidad del aire por PM10 en 2024, acumulando 1.640 superaciones del umbral de alerta

Un estudio realizado por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y la Fundación Española del Corazón (FEC) ha demostrado, por primera vez en toda España, que la exposición a la contaminación del aire se asocia con un aumento en el número de infartos y en la mortalidad por esta causa durante el ingreso hospitalario.

«Nuestros resultados resaltan que concentraciones de PM2.5 superiores a 10 microgramos por metro cúbico en los tres días previos al ingreso se asocian con un incremento significativo en los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio. Esto son 22 infartos más por cada 1.000 ingresos», detalla la investigadora Raquel Campuzano, autora principal f del estudio junto con el doctor Julio Núñez Villota. «Además, concentraciones superiores a 25 microgramos por metro cúbico se asocian con un riesgo incrementado de muerte durante el ingreso por infarto», añade la especialista en cardiología.

En concreto, el riesgo de morir durante el ingreso por un infarto aumenta un 14%; lo que significa que, por cada 125 personas ingresadas, se produce aproximadamente un fallecimiento más que en días con aire más limpio. «Es la primera vez que estos datos se analizan en todo un país», incide Campuzano.

La investigación asoció 122 hospitales del Sistema Nacional de Salud con estaciones de mediciones ambientales ubicadas en un radio de 10 kilómetros mediante coordenadas geográficas, e incluyó a 115.071 pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio durante el periodo de estudio (2016-2021).

Publicado en Revista Española de Cardiología, el estudio ha utilizado metodologías avanzadas y fuentes de datos robustas: los datos de contaminación atmosférica, temperatura y humedad se obtuvieron de las bases de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), y la información sobre ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio y sobre mortalidad hospitalaria provino del Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD), cedido por el Ministerio de Sanidad.

La contaminación atmosférica constituye un factor de riesgo significativo para las enfermedades cardiovasculares. Las partículas de la materia en suspensión en el aire (PM2.5 y PM10) son productos contaminantes con alto impacto medioambiental. Cuanto menor es su tamaño, más dañinas para la salud pueden resultar.

Canarias es la comunidad con mayor contaminación del aire por partículas PM10, según el informe 'La calidad del aire en el Estado español durante 2024' de Ecologistas en Acción.

El archipiélago acumuló el año pasado 1.640 superaciones del umbral de alerta por contaminación con partículas PM10, sobre todo por el efecto de la calima.

El análisis de las 1.064 muestras estudiadas en 2024 en el primer año de funcionamiento del Laboratorio de Calidad del Aire del archipiélago (AirCanLab) señalan como principales contaminantes de las partículas PM10 los asociados a la actividad industrial de países como Marruecos y Argelia, el impacto de la calima, el tráfico en las islas y la sal marina.

En general, el aire de Canarias es muy limpio gracias a los alisios. Por norma, los niveles de partículas se sitúan en unos 22 microgramos por metro cúbico de aire; más del 50% proceden de la sal marina y un 25% de emisiones locales, sobre todo del tráfico. Estos registros varían notablemente cuando Canarias sufre una entrada de polvo procedente del Sáhara.