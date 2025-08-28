La estabilización de Sanidad, a contrarreloj: la fecha de los exámenes se fija en septiembre La Mesa Sectorial se reunirá para pactar el calendario. El concurso de méritos está avanzado y 69 categorías tienen ya baremación definitiva

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:26 Comenta Compartir

El concurso de méritos del proceso extraordinario de estabilización del personal temporal del Servicio Canario de la Salud, con 9.867 plazas en juego, está a punto de cerrarse. Ahora queda por concretar cuándo se celebrarán las oposiciones para cubrir las otras 2.561 plazas, a las que podrán optar los interinos que no lograron plaza en la primera fase de la convocatoria.

Esta cuestión se determinará en la primera quincena de septiembre. En esos días se prevé convocar una nueva reunión de la Mesa Sectorial en la que los representantes del Servicio Canario de la Salud (SCS) y de los sindicatos con representación en este órgano pactarán el calendario de los exámenes, según indicaron este miércoles fuentes de la Consejería de Sanidad.

Desde el departamento que dirige Esther Monzón se precisó que «el proceso de estabilización por méritos ha avanzado mucho». En concreto, 69 categorías cuentan con la baremación definitiva y en siete de ellas se han hecho propuestas de nombramientos.

Respecto a la segunda fase del proceso extraordinario, la Consejería de Sanidad recuerda que en la última reunión de la Mesa Sectorial se acordó que los exámenes se realizarían tras el verano.

El último gran avance del concurso de méritos se produjo hace unos días, el 22 de agosto, cuando se publicaron los resultados definitivos de la baremación en la categoría de Enfermería, una de las más numerosas.

El concurso de méritos también está muy cerca de resolverse en las categorías médicas, ya que la mayoría de ellas están en el proceso de selección de plazas.

Coincidencia con la OPE de 2025

Por otro lado, la plataforma Asamblea7islas y el Sindicato Profesional de Médicos de Canarias pidieron ayer reorganizar de forma escalonada el plazo de presentación de solicitudes para la oferta pública de empleo del SCS de 2025, cuyo plazo de inscripción se abrirá a partir del 1 de octubre, antes de la conclusión del proceso de estabilización. «La Consejería de Sanidad no puede actuar como si el calendario de una oferta pública de empleo no afectara al otro», recalcan los sindicatos a través de un comunicado.

Los colectivos de trabajadores señalan que esta petición no es «caprichosa» sino «una cuestión de justicia y sentido común».

«Si mantienen los plazos actuales y no se ofrece una solución, miles de trabajadores van a presentar solicitudes para la OPE 2025 por prevención» y si obtienen plaza en los procesos selectivos en curso, «sus solicitudes serán invalidadas y se generarán devoluciones masivas, además de trámites administrativos innecesarios, malestar entre los profesionales y una sobrecarga para los departamentos de Recursos Humanos», indican.