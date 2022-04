España se quitará la mascarilla 23 meses después

En los últimos dos años, los españoles se han acostumbrado a utilizar un elemento de protección, la mascarilla, que hasta entonces estaba asociado a las culturas asiáticas. La obligatoriedad de su uso ha provocado bandazos en el Gobierno, que en febrero de 2020 consideraba que «no tenía sentido» llevar mascarillas y que en mayo de 2020 decidió obligar a su uso.

26 de febrero de 2020

El director del CCAES, Fernando Simón, afirma: «No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología, pero no tiene ningún sentido que la población esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno. Es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido».

5 de marzo de 2020

El Ministerio de Sanidad fija su postura sobre las mascarillas en un tuit: «Es importante saber que la población sana no necesita utilizarlas».

24 de marzo de 2020

24 de marzo de 2020: Con el país ya confinado, Sanidad insiste en sus mensajes sobre la inutilidad del uso generalizado de las mascarillas. «Si estás sano, no es necesaria la mascarilla», explicaba en su cuenta de Twitter.

10 de abril de 2020

El Ministerio de Sanidad comienza a cambiar de criterio. El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomienda que los trabajadores de los servicios esenciales utilicen mascarilla cuando viajen en transporte público.

8 de mayo de 2020

Transcurridos más de dos meses desde el inicio de la crisis sanitaria, el Gobierno empieza a verbalizar la necesidad de que el conjunto de la población, y no sólo los enfermos, porten protección. «Ahora es más necesaria que nunca la disciplina social, la distancia interpersonal, el lavado frecuente de manos, la higiene y el uso obligatorio de las mascarillas», dice Illa.

19 de mayo de 2020

El Gobierno decreta la obligatoriedad de la mascarilla cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad. «El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros», afirma la orden del BOE de aquel día firmada por el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa.

25 de junio de 2021

El Gobierno elimina la obligación de llevar mascarilla en exteriores siempre que se mantenga una distancia de al menos metro y medio con personas no convivientes

23 de diciembre de 2021

Con la explosión de casos provocada por la variante ómicron, el Gobierno vuelve a establecer el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, con independencia de la distancia de seguridad.

10 de febrero de 2022

El Gobierno elimina de nuevo la obligatoriedad de llevar mascarilla en exteriores, salvo en en eventos multitudinarios al aire libre en los que las personas asistentes estén de pie o, si están sentadas, no guarden la distancia de 1,5 metros entre mesas de convivientes.

6 de abril de 2022

El Gobierno anuncia que aprobará en el Consejo de Ministros del 19 de abril el fin de la obligatoriedad de la mascarilla en interiores, aunque se mantendrá en hospitales, residencias y transporte público.