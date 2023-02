Enfermería denuncia la «situación alarmante» de las urgencias

El Consejo Canario de Colegios Oficiales de Enfermería tilda la situación de los grandes hospitales de las islas de «alarmante» . La casuística es «muy parecida» en los centros de las dos islas capitalinas: « Entre 80 y 90 ingresos esperan por una cama cada día. La cantidad oscila en función del día y de la época del año, pero la situación es alarmante», advierte el secretario de la institución, Luis F. Vega Socorro.

El Consejo, explica Vega Socorro, quiere «estudiar bien la situación que está provocando todo esto» y pretende sentarse con la administración para alanzar una solución.

AL DETALLE 8.709 Es el déficit de plazas en residencias sociosanitarias que tiene Canarias, que últimos dos años se ha perdido un 0,5% de las existentes.

Quienes practican la enfermería «son quienes están a pie de cama», recuerda Vega Socorro, por lo que no solo son las personas que reciben las quejas de las personas usuarias, sino también quienes conocen desde la primera línea los problemas que se generan. «Somos los primeros en sentir incomodidad por los pacientes y desde luego, insistimos, los pasillos son áreas de tránsito, no son áreas asistenciales», sin embargo, abunda, «se está normalizando día a día que son áreas de asistencia como un box o una habitación de hospital y nos negamos».

En la reunión del Consejo, al que acudieron miembros de todas las islas, se puso de manifiesto que el problema no afecta a todos los centros. « En islas como La Gomera o El Hierro no se vive esta situación. Se concentra en Gran Canaria y en Tenerife, y, en algún momento, hay ciertas pinceladas de situaciones no deseables en Lanzarote».

También hay otra coincidencia, y es que en general, el perfil de estos pacientes que esperan en los pasillos por una cama hospitalaria son «pacientes mayores. Son ancianos a los que quizás Primaria no ha sido capaz de filtrar haciendo de barrera de contención para que no lleguen al hospital y cuando llegan las infraestructuras son insuficientes tanto en camas hospitalarias como en camas sociosanitarios». De ahí que vega Socorro insista en que no es solo un problema «sanitario», sino también «sociosanitario» por falta de plazas en las residencias. De hecho, cabe recordar que hay centenares de pacientes con alta médica viviendo en los hospitales por falta de una plaza sociosanitaria en las residencias de mayores de las islas. La última vez que Sanidad facilitó el dato eran cerca de 400.