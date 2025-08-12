Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La enfermera coordinadora del SUC en Tenerife. C7

Dificultades para hablar, parálisis facial o torpeza: la importancia de reconocer a tiempo los síntomas del ictus

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recuerda que conocer los signos del accidente cerebrovascular «puede salvar vidas»

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 12 de agosto 2025, 19:30

La supervivencia o la reducción de las secuelas de una persona que sufre un ictus depende de la capacidad para reconocer a tiempo los signos y síntomas del infarto cerebrovascular, además de una rápida asistencia. Así lo recuerda el Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una nota.

El SUC especifica que el ictus es la forma más frecuente de las enfermedades cardiovasculares, que supone una situación de emergencia médica y conlleva un trastorno del flujo cerebral que ocasiona la pérdida transitoria o permanente de la función del área afectada.

Se puede detectar cuando el afectado presenta pérdida de fuerza de manera súbita o se muestra torpe y disminuye su capacidad de movimientos o sensibilidad en una o más extremidades. También puede manifestar dificultades para hablar, o mostrar incoherencia o confusión al hacerlo, y es posible que presente parálisis en la mitad del rostro.

Se trata de un síntoma que se puede apreciar en el gesto anormal de la boca, cuando la comisura del labio se encuentra desviada en uno de sus lados.

Ante un escenario como este, cada minuto cuenta para que no empeore la situación. «'El tiempo, es cerebro'», enfatizan desde el Servicio de Urgencias Canario.

Siendo así, resulta vital que el afectado reciba una asistencia especializada cuanto antes, por lo que se debe llamar de inmediato al 112 y explicar lo que acontece.

Noticias relacionadas

Las hospitalizaciones por ictus suben casi un 20% en el último año en las islas

Las hospitalizaciones por ictus suben casi un 20% en el último año en las islas

El Hospital de Fuerteventura 'se arma' contra el ictus agudo

El Hospital de Fuerteventura 'se arma' contra el ictus agudo

Un profesional de la medicina o la enfermería del SUC se encargará, desde la sala operativa, de trasladar las pautas mediante teleasistencia al alertante, para que preste la primera atención a la persona que sufre estos síntomas hasta la llegada de la ambulancia.

Desde el servicio insisten en que la intervención de cualquier persona ante un ictus puede salvar vidas, por lo que insta a prestar atención a quien necesita ayuda, alertar al servicio de emergencias y actuar siguiendo sus instrucciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  2. 2 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  3. 3 La detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel en Ojos de Garza era una okupa y ya había estado en la cárcel
  4. 4 Detienen a 14 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  5. 5 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  6. 6 La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa
  7. 7 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
  8. 8 Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol
  10. 10 La UD Las Palmas refuerza su portería con la incorporación de José Antonio Caro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dificultades para hablar, parálisis facial o torpeza: la importancia de reconocer a tiempo los síntomas del ictus

Dificultades para hablar, parálisis facial o torpeza: la importancia de reconocer a tiempo los síntomas del ictus