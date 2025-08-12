Dificultades para hablar, parálisis facial o torpeza: la importancia de reconocer a tiempo los síntomas del ictus El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recuerda que conocer los signos del accidente cerebrovascular «puede salvar vidas»

La supervivencia o la reducción de las secuelas de una persona que sufre un ictus depende de la capacidad para reconocer a tiempo los signos y síntomas del infarto cerebrovascular, además de una rápida asistencia. Así lo recuerda el Servicio de Urgencias Canario (SUC) en una nota.

El SUC especifica que el ictus es la forma más frecuente de las enfermedades cardiovasculares, que supone una situación de emergencia médica y conlleva un trastorno del flujo cerebral que ocasiona la pérdida transitoria o permanente de la función del área afectada.

Se puede detectar cuando el afectado presenta pérdida de fuerza de manera súbita o se muestra torpe y disminuye su capacidad de movimientos o sensibilidad en una o más extremidades. También puede manifestar dificultades para hablar, o mostrar incoherencia o confusión al hacerlo, y es posible que presente parálisis en la mitad del rostro.

Se trata de un síntoma que se puede apreciar en el gesto anormal de la boca, cuando la comisura del labio se encuentra desviada en uno de sus lados.

Ante un escenario como este, cada minuto cuenta para que no empeore la situación. «'El tiempo, es cerebro'», enfatizan desde el Servicio de Urgencias Canario.

Siendo así, resulta vital que el afectado reciba una asistencia especializada cuanto antes, por lo que se debe llamar de inmediato al 112 y explicar lo que acontece.

Un profesional de la medicina o la enfermería del SUC se encargará, desde la sala operativa, de trasladar las pautas mediante teleasistencia al alertante, para que preste la primera atención a la persona que sufre estos síntomas hasta la llegada de la ambulancia.

Desde el servicio insisten en que la intervención de cualquier persona ante un ictus puede salvar vidas, por lo que insta a prestar atención a quien necesita ayuda, alertar al servicio de emergencias y actuar siguiendo sus instrucciones.