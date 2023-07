IC denuncia las condiciones «inaceptables» de los cuidados paliativos del Materno Infantil

Intersindical Canaria (IC) denunció este martes «el abandono de los Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria». Desde que se creó esta actividad asistencial en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, «hubo más publicidad que intenciones de dar un servicio de calidad a esta necesidad de atención tan sensibles, como son nuestros niños que necesitan de la asistencia de cuidados paliativos», señala la central sindical en un comunicado de prensa.

«El despropósito es de tal magnitud que los niños son atendidos en una consulta improvisada, en medio de un pasillo, al lado de los ascensores del hospital, donde se atienden a padres y niños en unas condiciones de habitabilidad inaceptables, y pese a las reivindicaciones de los propios trabajadores y de Intersindical Canaria se ha hecho caso omiso, siendo un problema heredado por esta gerencia, pero no es excusa para haberle buscado solución desde un principio», critica el sindicato en la nota remitida.

Según refieren, la consulta «carece de elementos fundamentales para una atención adecuada, no tiene tomas de aire medicinales, ni de vacío para aspiración, no posee camilla para poder realizar valoraciones en condiciones a los pacientes, el espacio en el que los profesionales deben hacer sus labores de carácter administrativo es deficiente hasta tal punto que unos deben esperar por otros turnándose en el uso de los puestos destinados a ello, una de las profesionales responsables de la unidad desarrolló el proyecto de creación de la misma, y no se les ha ni identificado como servicio, hasta tal punto que no pude realizar los pedidos de cierto material para realizar la asistencia».

Denuncias desde hace un año

Intersindical Canaria hace pública esta denuncia «tras estar más de un año en espera de una solución» por parte de la gerencia. Sin embargo, añade, «solo ha habido palabras y cero actuaciones que mejoren la asistencia de esto pacientes con un perfil tan sensible». De hecho, añaden, «la respuesta del gerente actual a las justas reivindicaciones de los trabajadores y de esta organización sindical es convocar una reunión con una organización sindical que se han sumado a las reivindicaciones de IC en los últimos tiempos, excluyendo a la categoría de enfermería que fue quien comenzó esta lucha de búsqueda de soluciones al problema, obviando y discriminando a todos aquellos que iniciaron la denuncia de dicha situación».

Por ello IC «emplaza a todos los usuarios a demandar una asistencia en condiciones adecuadas» y anuncia que emprenderá «las acciones necesarias para defender el derecho de los usuarios y usuarias, así como de los trabajadores de la unidad, que se han visto en más de una ocasión ante situaciones de presión, cuando han transmitido sus justas reivindicaciones».