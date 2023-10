La covid repunta y las farmacias notan un aumento de la venta de test de antígenos

La circulación del coronavirus ha experimentado una subida moderada y sostenida en Canarias desde mediados de septiembre, que se ha reflejado en un notable aumento de las ventas de test de antígenos en las farmacias.

«Ha habido un incremento en las últimas semanas», reconoce el director general de Salud Pública, José Fernando Díaz-Flores, que calificó este aumento de razonable y de poco preocupante, ya que la gran mayoría de los cuadros de las infecciones por Sars-Cov-2 han cursado de forma leve. «Ha habido un incremento y seguirá aumentando coincidiendo con las infecciones estacionales», indicó Díaz-Flores.

En todo caso, el director general de Salud Pública señaló que no ha habido una variación significativa en los ingresos por covid y gripe, si bien se espera que, con la entrada del invierno, puedan aumentar las hospitalizaciones por las infecciones respiratorias. «Por poco que sean los ingresos, aumentarán la presión hospitalaria», reconoció sobre un sistema ya tensionado.

No obstante, Díaz-Flores aclaró que la actual presión hospitalaria de los pacientes covid en Canarias continúa en los mismos términos, con una ocupación que ronda el 1% de las camas de los centros sanitarios isleños.

El último informe epidemiológico emitido por la Dirección General de Salud Pública cifra la incidencia de las infecciones respiratorias agudas en Canarias en 578,45 casos por cada 100.000 habitantes durante la semana del 9 al 15 de octubre.

El sistema SiVira, que vigila conjuntamente los casos agudos de covid, gripe y del virus respiratorio sinticial, sitúa la tasa de incidencia estatal en 390 casos por 100.000 habitantes.

En el caso de Canarias, desde mediados de julio, la incidencia de las infecciones respiratorias ha ido ascendiendo de forma lenta y sostenida, pasando de los 341 casos por 100.000 habitantes hasta llegar a los 578 actuales.

Este ascenso leve también lo están apreciando en los centros de salud. Así, la vicepresidenta de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, Elena Pérez, señala que en las consultas no se ha apreciado un aumento brusco de los casos que se mantienen de forma sostenida.

«Llevamos varios meses con el covid ahí. Hay muchos cuadros de faringitis, laringitis, tos o dolor de garganta que no se identifican como covid en el caso de las personas jóvenes. Si ellos no se hacen el test de antígenos no se sabe si es covid, porque solo pedimos la prueba en el caso de las personas mayores», señala la médico que asegura que el coronavirus sigue circulando, con la diferencia de que está produciendo cuadros leves, con apenas fiebre, que se resuelven en poco más de una semana.

Test de antígenos

Por otro lado, las oficinas de farmacia de Las Palmas sí que están notando el aumento de la circulación del virus y en algunos despachos, sobre todo de la capital grancanaria y de la zona sur de Gran Canaria, a mediados de octubre ya se había vendido el doble de test de antígenos que en meses previos.

Es lo que ha sucedido en algunas oficinas de farmacia de la zona alta de la capital grancanaria o en el Castillo del Romeral, donde han visto cómo la demanda de pruebas de covid se ha disparado respecto a septiembre y agosto.

Además del sistema de vigiliancia SiVira, que contabiliza las infecciones que se detectan en los centros de salud y hospitales, en Canarias la incidencia de la covid se calibra a través de otros indicadores; como la presión asistencial, el volumen de bajas por incapacidad laboral que se tramitan en el Servicio Canaria de Salud y el análisis de las aguas residuales para detectar nuevas variantes.