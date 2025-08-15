La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo» Las farmacias isleñas despacharon en julio más del doble que en los meses previos | La incidencia del Sars-Cov-2 se sitúa en 38,5 casos por 100.000 habitantes

Las fiestas veraniegas y los reencuentros familiares han propiciado un aumento de los casos de covid en las últimas semanas en el archipiélago.

El último informe del sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Canarias cifra la incidencia de la covid a fecha del 10 de agosto en 38,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Si bien el nivel actual de circulación del coronavirus no es preocupante, la tasa de contagios no ha parado de subir desde principios de junio, cuando la incidencia era de tan solo de 6,1 contagios por 100.000 habitantes. En todo caso, los hospitales canarios no han apreciado aún un incremento de los casos y la tasa de ingresos por infecciones respiratorias agudas (gripe, covid y bronquiolitis) es de 9,8 casos/100.000 habitantes, un valor ligeramente superior al umbral mínimo de esta temporada (6/7).

«Probablemente hay una mayor incidencia de la covid de la que nosotros podemos notar», admite el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, José Fernando Díaz-Flores, quien recuerda que la mayoría de casos no requieren atención médica y, por tanto, no se notifican.

Donde sí están apreciando el aumento de la circulación del Sars-Cov-2 es en las farmacias canarias que en el último mes han visto dispararse las ventas de test de coronavirus y antigripales. «Desde julio estamos viendo un incremento importante de ventas de test. Se están vendiendo más del doble de los que se venían dispensando en los últimos meses», indican desde la cooperativa de distribución farmacéutica Cofarca.

Alta demanda de autotest

Una impresión que corroboran desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas (Coflp). «Los test de antígenos de covid-19 de una de las marcas se agotaron, lo cual quiere decir que, efectivamente, los autotest se están vendiendo más», indica la secretaria del Coflp, Julia Machado, a la que le consta que los autodiagnósticos se están despachando a personas jóvenes y mayores con sintomalogía de distinta intensidad.

Por ello, el Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas recomendó esta semana desde sus redes sociales extremar las precauciones para evitar los contagios a través del uso de mascarillas, la ventilación de los espacios cerrados o la higiene de manos.

«Pensar que la covi̇d-19 ya no es un riesgo para la salud es un error», concluye el mensaje lanzado por los boticarios. «Se tiende a pensar que la covid se ha gripalizado y no es así. Sigue siendo covid. Dependiendo del perfil de a quién le ataque, puede ser más virulenta», precisa Machado, quien lamenta que la ciudadanía haya perdido la costumbre de taparse la cara con la mano o el codo cuando estornuda y de mantener una buena higiene de manos para evitar la propagación de una patología que sigue presente y ahora experimenta un repunte. «La prevención es muy importante y la gente se ha olvidado», recalca Machado.

'Frankenstein', responsable del alza

Aunque la incidencia de la covid sigue siendo baja en Canarias, la subvariante 'Frankenstein', heredera de ómicron, es la responsable del repunte de Sars-Cov-2 en las islas, según el director general de Salud Pública, José Fernando Díaz-Flores.

«No provoca una covid limitante», explica sobre una infección que suele cursar sin fiebre y que afecta principalmente a las vías respiratorias altas, causando dolor de garganta, dolor de cabeza y mucosidad. «Por ahora no es preocupante, porque es leve y en las personas mayores no tiene un impacto significativo», añade el responsable de Salud Pública.