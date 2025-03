Covid persistente: pacientes atrapados entre el olvido y la desatención

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El coronavirus cambió nuestras vidas, pero especialmente la de quienes no pudieron recuperar su cotidianidad debido a la covid persistente. Cinco años después, estas personas siguen enfrentándose, no solo a sus múltiples síntomas, sino a la incomprensión de gran parte de la sociedad y de un sistema sanitario que aún se muestra incapaz de reconocer la enfermedad y brindar una atención adecuada. En Canarias, unas 70.000 personas, en su mayoría mujeres, han visto su calidad de vida gravemente afectada por esta patología ignorada.

«La covid no ha terminado. Cada nueva variante trae consigo una ola de covid persistente. Somos millones», dijo este viernes Ángel Herrera, presidente de la Asociación Covid Persistente Canarias (Covidpercan), con motivo del Día Internacional para la Concienciación y Reconocimiento de la enfermedad en un acto que tuvo como escenario sendas sedes del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas.

Durante la lectura de un manifiesto, recordó que cualquiera está expuesto a sufrir esta enfermedad sistémica para la que aún no hay tratamiento y que afecta a una de cada diez personas reinfectadas. «Cada día surgen nuevos casos. No se puede gestionar esta realidad olvidándola», subrayan desde la asociación.

«La covid persistente no puede escribirse en pasado, aunque las instituciones hayan optado mayoritariamente por invisibilizar la epidemia y minimizarla», denunciaron.

El colectivo, recuerda, que la covid mató a muchas personas durante la fase aguda de la infección, a otras por sus secuelas y también «lentamente por la forma crónica de la enfermedad. No podemos olvidar tampoco la muerte social: hemos perdido salud, trabajo, amistades, familia, derechos sociales...», añaden.

Los pacientes reclaman su derecho a que la patología sea diagnosticada y tratada, para lo que demandan profesionales sanitarios formados. En este sentido, lamentan que haya personal sanitario que se preocupe más por silenciar sus quejas que por tratar sus dolencias. Asimismo, insisten en demandar un seguimiento en unidades multidisciplinares que les evite deambular de una consulta a otra.

Prevención olvidada

Destacan, además, que no se están adoptando medidas preventivas para garantizar la calidad del aire en espacios públicos cerrados a fin de evitar nuevos contagios. «La única forma de no desarrollar covid persistente es no contraer covid19», afirman sobre este aspecto olvidado.

Por otra parte, recuerdan que en estos cinco años no se han arbitrado mecanismos que eviten su «muerte social», como la adaptación de los puestos de trabajo o el reconocimiento de la discapadidad para poder sobrevivir en tanto se encuentra un tratamiento para la dolencia.

Con motivo del día internacional de la enfermedad que se celebra el 15 de marzo, la asociación reconoció en Tenerife como socios y socias de honor a la médica de Atención Primaria y primera presidenta de Covidpercan, Montserrat Garrido Martín, a la paciente y socia Raquel González Domínguez, y al diputado de la Asociación Herreña Independiente, Raúl Acosta Armas, promotor de la proposición no de ley aprobada por el Gobierno regional para crear un plan de atención a la covid persistente en Canarias.

Además, en la sede del Colegio de Médicos de la capital grancanaria, se distinguió a otras siete personas por su compromiso con el colectivo: la neurocientífica e investigadora del Hospital Metodista de Houston (EE UU), Sonia Villapol Salgado, por sus investigaciones sobre microbiota y covid persistente; a la médica de Atención Primaria, Isabel Segovia Herrero; a Asunción Guerra, Eulalia Guerra Godoy, María, Sandra Rodríguez y al joven Álvaro Delgado del Águila, por volcarse en el cuidado de sus parientes, y a la periodista de CANARIAS7, Carmen Delia Aranda.

Ampliar Esteban Pérez (izquierda) y Ángel Herrera (derecha). C7 «Existe un protocolo pero no hay interés en entender la enfermedad» Las personas que sufren covid persistente pocas veces son diagnosticadas. Aunque existe un protocolo y un formulario para abordar los casos sospechosos, el desconocimiento de la enfermedad en los centros de salud es el primer obstáculo al que se enfrentan los pacientes, en su mayoría mujeres, cuyos síntomas se achacan a problemas de salud mental, indica el presidente de la Asociación de Covid Persistente, Ángel Herrera. «Hay un protocolo para su diagnóstico pero no hay un interés en entender lo que es la covid persistente», señala el portavoz del colectivo que reconoce la dificultad de identificar una enfermedad que se manifiesta con multitud de síntomas muy diversos. Por ello, el colectivo se ha reunido con los responsables hospitalarios y de atención primaria para pedir que unifiquen criterios diagnósticos y promuevan la formación del personal sanitario. «Es llamativo que en Canarias no haya hay ningún menor diagnosticado de covid persistente, cuando en Cataluña hay una unidad pediátrica para tratarla», dice. Respecto a las unidades de covid persistente, asegura que son monográficas y no multidisciplinares, porque no hay una coordinación entre los especialistas, lo que obliga a los pacientes a ir de una consulta a otra. Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, señaló la necesidad de incorporar la medicina de precisión a la cartera del sistema público de salud y aplaudió el esfuerzo realizado por la asociación para reclamar mejoras en la atención sanitaria. «No hay enfermedades, sino enfermos», manifestó. Con él coincidió el vicepresidente de la organización colegial de Las Palmas, Esteban Pérez, que valoró el coraje de los pacientes para sobreponerse a la «desolación por la enfermedad y el abandono de las instituciones», sensibilizar a la población y exigir más investigación.