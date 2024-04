La consulta en casa del paciente: así trabaja una unidad de psiquiatría pionera en Canarias

Bárbara Blanco Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 20 de abril 2024 | Actualizado 21/04/2024 00:24h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Davinia responde a la llamada de la periodista poco después de llegar a casa. Salió por la mañana y probablemente vuelva a hacerlo más tarde. Hace dos años no hubiera podido hacerlo, ni hablar por teléfono ni salir de casa. «Me pasaba el día acostada. Si me llamaban cogía el teléfono desde la cama porque no podía conmigo misma. Ni siquiera podría hablarte como te estoy hablando ahora mismo», explica