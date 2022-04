Del Congreso al Mercadona, ¿qué hacer con las mascarillas?

Con la entrada hoy en vigor del decreto que, salvo excepciones, levanta la obligación de llevar las mascarillas en interiores, instituciones y empresas públicas y privadas ya han empezado a tomar las primeras decisiones a este respecto. Aquí hay algunos ejemplos de lo que están haciendo:

Congreso de los Diputados y Senado

Se acogen al Real Decreto y de momento no tienen ninguna indicación de llevar la mascarilla. Esta semana no hay sesiones plenarias ni en el Congreso ni en el Senado con lo cual no veremos que harán sus señorías.

Diputados en el Congreso con mascarilla. / EFE

Parroquias

La Conferencia Episcopal ha dado libertad a las distintas diócesis. El Arzobispado de Madrid recuerda que ya no es obligatoria, pero apelan a la prudencia al haber misas a las que acuden personas mayores y feligreses vulnerables. Apelan a la responsabilidad individual en «espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado.

El Corte Inglés

Los clientes no tienen obligación de llevarla y los empleados la deberán llevar en las siguientes circunstancias: cuando el cliente la lleve, el trabajador se la tendrá que poner por razones de cortesía. Todos los empleados que atiendan en las secciones de frescos o alimentación deberán llevarla. También la deberán llevar en los departamentos en los que haya una importante aproximación física, por ejemplo, en una prueba de maquillaje o cuando te cogen el bajo de un pantalón.

Agencia Tributaria

Para los usuarios no es obligatoria pero piden su uso responsable en aglomeraciones puntuales. Y se recomienda a los empleados llevar mascarilla quirúrgica en los pasillos o cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Es obligatorio llevarla si se está contagiado de covid o si se es contacto de un infectado.

Carrefour y Mercadona

El cliente decide si se la pone o no. Para los empleados es también voluntario y recomendada a personas sensibles: embarazadas, mayores de 60 años e inmunodeprimidos. Los clientes de Carrefour no tienen por qué llevarla, pero sigue siendo obligatorio para los empleados.

Clientes de Mercadona con mascarilla en la entrada. / e.c.

Museo del Prado

Ya no será ya obligatorio el uso de la mascarilla para que los visitantes accedan al museo, pero, en tanto que, según la OMS la pandemia mundial no ha terminado, el Museo Nacional del Prado confiará en la responsabilidad individual de los visitantes y recomendará el uso de mascarillas en espacios interiores cuando puedan producirse aglomeraciones, en aseos y ascensores, así como recomendará que se procure el mantenimiento de la distancia de seguridad.

Museo Reina Sofía

El uso de la mascarilla no será obligatorio para los visitantes que deseen acceder al Museo Reina Sofía. Sin embargo, se recomienda el uso de la misma en aquellos espacios interiores en los que puedan producirse aglomeraciones, y se aconseja mantener la distancia de seguridad siempre que sea posible.

Museo Thyssen

En este museo se ha eliminado la obligación de llevar la mascarilla. Aún así, los primeros visitantes que han entrado hoy al museo sí que la están llevando.

Una mujer con mascarilla visita el Museo Thyssen. / efe

Universidad de Navarra

En las instalaciones de este centro educativo la mascarilla deja de ser obligatoria, pero se recomienda su uso cuando no se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros, en los espacios en los que no hay ventilación y para las personas vulnerables (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas).

Asociación Española de la Banca

La asociación Española de la Banca (AEB) seguirá exigiendo el uso de mascarillas en sus oficinas cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad. Pero cada entidad podrá tomar sus decisiones en función de las características de sus oficinas.

Sindicato CSIF

El sindicato CSIF, el más representativo en las administraciones públicas, ha reclamado una reunión urgente para regular el uso o no de mascarillas en el ámbito laboral. En líneas generales, dice CSIF que las administraciones públicas, especialmente en los ámbitos de atención al público, mantienen las mascarillas, y cita la Seguridad Social, el SEPE, y las comisarías, entre otros. Además recuerdan que «se recomienda un uso responsable de la mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen un tiempo prolongado, como puedan ser las oficinas de atención al ciudadano».

Indra

El uso de la mascarilla en las oficinas dejará de ser obligatorio, aunque siguen recomendando su uso, especialmente en espacios reducios o muy concurridos.