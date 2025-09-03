Las cirugías más tardías: plástica en La Candelaria y columna en el Doctor Negrín Hay pacientes que aguardan una media de casi nueve meses para pasar por quirófano | El hospital de La Gomera tiene la espera quirúrgica más corta, 37 días

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:27

Para los pacientes del servicio quirúrgico de Dermatología en el hospital Insular de Gran Canaria o en La Candelaria, en Tenerife, no hay demoras. A 30 de junio no había nadie en lista de espera y la demora media en ambos hospitales para este tipo de intervención era de 'cero días', según los datos ofrecidos este lunes por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

No son los únicos servicios quirúrgicos donde van al día. Ocurre lo mismo en los quirófanos de Urología y Ginecología del hospital de Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, que además registra la demora media más baja para cualquier tipo de cirugía en Canarias, de 37 días. Algo explicable porque las intervenciones más complicadas se derivan a los hospitales de Tenerife desde la isla colombina. Allí, el servicio quirúrgico que presenta más demora es el de Oftalmología, con una media de 86 días de espera para una intervención.

Operaciones a largo plazo

El peor panorama es el de quienes deben pasar por el quirófano del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del hospital de La Candelaria, en Tenerife. Estos pacientes deben esperar una media de 270 días (casi nueve meses).

La segunda intervención que más se hace esperar en Canarias, según los datos de Sanidad, es la cirugía de raquis en el hospital de Gran Canaria Doctor Negrín. La demora media en estas intervenciones –que tratan problemas de la columna como hernias discales, escoliosis, fracturas o tumores– es de 253 días (8 meses y una semana).

Tras esta, las siguientes operaciones que ponen a prueba el aguante de los pacientes canarios son la cirugía plástica en el Hospital Universitario de Canarias (HUC), con una demora de 234 días, y la neurocirugía, en el mismo hospital, con 226 días.

Tres de cada diez personas pendientes de una operación en el hospital Insular de Gran Canaria aguardan por un quirófano de Traumatología. Este servicio no solo es el que soporta mayor presión en el hospital grancanario, con una lista de espera de 1.937 personas, sino también el que tiene mayor demora, con 595 pacientes que llevan más de seis meses aguardando por una intervención y una espera media de 150 días (cinco meses).

También el servicio quirúrgico del Doctor Negrín con mayor lista de espera es el de Traumatología, con 799 personas aguardando por quirófano, 101 de ellas desde hace más de seis meses. La demora media para una intervención traumatológica en el hospital de referencia del norte de Gran Canaria es de 80 días.

El segundo servicio del Negrín con más lista de espera quirúrgica es el de Cirugía General y Digestiva, con 756 pacientes y una demora media de 55 días.

Salvo la unidad de raquis, todos los servicios quirúrgicos del Doctor Negrín tienen una espera media inferior a los 90 días.

En las antípodas está el Hospital Universitario de Canarias (HUC), con siete servicios que superan los cien días de demora: Angiología y Cirugía Vascular (124 días), Cirugía Maxilofacial (173), Cirugía Plástica (234), Neurocirugía (226), Otorrinolaringología (121), Traumatología (199) y Urología (164). Además, el HUC tiene el servicio con mayor lista de espera de Canarias: 2.991 personas que aguardan por una intervención de Traumatología, de las que el 40% llevan más de seis meses de espera.

El segundo servicio quirúrgico con mayor presión en este hospital es el de Oftalmología, con 1.446 personas aguardando por una intervención.

Ocurre igual en La Candelaria; las listas más abultadas las tienen el servicio de Traumatología, con 1.765 personas aguardando por quirófano, con una espera media de 129 días, y el de Oftalmología, con 1.668 pacientes que esperan una media de 95 días para operarse.

Problema traumatológico

Traumatología también encabeza la lista de espera quirúrgica del hospital General de Fuerteventura, con 334 pacientes, seguido del servicio de Otorrinolaringología, con 221 personas pendientes de operar.

En el hospital José Molina Orosa de Lanzarote, el servicio de Cirugía General y Digestiva, con una lista de espera de 522 personas, supera a Traumatología, con 389 pacientes por intervenir.

En el hospital Materno Infantil de Canarias, los quirófanos más atascados son los de Otorrinolaringología, con 488 menores por operar, y Cirugía Pediátrica, con 287 en lista de espera.

Optimización de las consultas: «Casi el 4% de las citas se reprograman» A 30 de junio de este año, en Canarias había un total de 150.975 personas a la espera de una consulta con un especialista, 7.559 pacientes menos que en enero, según los datos facilitados este martes por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Agilizar estas consultas es uno de los principales retos a los que se enfrenta el Servicio Canario de la Salud (SCS). Para ello, se ha puesto en marcha una herramienta informática que tiene como objetivo evitar las inasistencias y optimizar las agendas de los especialistas. «Tenemos los primeros datos de la puesta en marcha de una aplicación de gestión de consultas: entre el 3 y el 4% de las citas se reprograman», señaló la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón. «Antes este porcentaje de citas se perdía», añadió la consejera, quien precisó que un 1% de las consultas son anuladas a petición del paciente vía SMS. En los primeros meses de funcionamiento de este sistema para recordar y confirmar la asistencia a las consultas, se ha constatado que el 95% de los pacientes confirman su asistencia mediante un mensaje de texto o por teléfono. «Si el paciente no responde al SMS, se realiza una intervención telefónica con tres llamadas antes de considerar la cita como anulada», explicó Monzón en la comparecencia en la que dio cuenta de la evolución de las listas de espera quirúrgicas en el archipiélago. Según la consejera, esta herramienta informática supone un avance en la agilización de las consultas, al igual que el visor de historia clínica única, que permite a hospitales y centros de atención primaria acceder al historial de los pacientes canarios. «Su puesta en marcha ha evitado que dupliquemos pruebas; muchas veces había que repetirlas porque el paciente las olvidaba en casa o se extraviaban en el sistema», subrayó Monzón. Por otra parte, la consejera confirmó que el SCS prevé seguir adelante con su plan de derivar a pacientes a especialistas de la sanidad concertada privada para aligerar la lista de espera de las consultas.