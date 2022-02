Cataluña eliminará las cuarentenas escolares ante la pasividad de Darias

Cataluña no esperará más y la próxima semana eliminará unilateralmente las cuarentenas en los colegios, después de que la Comisión de Salud Pública aplazara este jueves, de nuevo, una decisión común para toda España. Si el Govern no recula en el último momento, los alumnos catalanes de Primaria sin síntomas no tendrán que aislarse en su casa, desde el lunes, cuando varios de sus compañeros den positivo por covid-19. Los nuevos protocolos entrarán en vigor «lo antes posible», insistió el consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray.

Salud Pública, el organismo formado por técnicos del Ministerio de Sanidad y las autonomías, tenía este jueves una nueva oportunidad para flexibilizar las cuarentenas, tanto en niños como en adultos. Al mismo ritmo en que mejoraban los indicadores de la pandemia, la petición iba ganando peso en los últimos días con el apoyo firme de Cataluña y Madrid, pero también con el respaldo de otras comunidades, como Castilla y León y la Comunidad Valencia, que reclamaron, en el Consejo Interterritorial, una decisión común.

De hecho, el miércoles, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, afirmó que muy posiblemente la Comisión de Salud Pública del jueves iba a anunciar novedades, y así lo avanzó también la consejera de Salud de Navarra, Santos Indurain. De esta forma, Darias trataba de calmar la impaciencia de Cataluña y de salvaguardar la 'cogobernanza', el sistema de gestión conjunto entre el ministerio y las comunidades que, con sus dificultades, ha funcionado durante la pandemia. «Cuando estamos juntos, avanzamos más y más lejos. Este tipo de acuerdos deben ser de todos», dijo tras el Consejo Interterritorial Carolina Darias, que pidió a las comunidades que no tomaran medidas unilaterales, a la espera de un pronunciamiento de Salud Pública que ayer no se produjo.

Hasta ahora, el criterio que permanecía vigente era el que acordaron el 4 de enero el Ministerio de Sanidad y las comunidades: los alumnos de primaria sin pauta completa de vacunación o que no hayan pasado la enfermedad en los últimos tres meses tienen que hacer siete días de cuarentena si se detectan cinco o más positivos en la clase o en el 20% del grupo; y los de secundaria deben guardarla si son contactos estrechos de un compañero y no están vacunados. Pero este pacto, igual que ha ocurrido con todos los dictámenes del Consejo Interterritorial, no es de obligado cumplimiento, sino una guía que, eso sí, ha sido generalmente respetada durante la pandemia.

En la línea de las recomendaciones de la Asociación Española de Pediatría, Cataluña también quiere ser pionera en la flexibilización del uso de las mascarillas en los colegios. Josep Gonzàlez-Cambray resaltó que las aulas serán el «primer sitio interior» en el que se eliminará este elemento de protección. La medida tendrá una repercusión «emocional» para el alumnado, subrayó el consejero de Educación catalán.

El debate de las mascarillas en las zonas interiores de colegios estaba ayer sobre la mesa de la Comisión de Salud Pública, pero tampoco se abordó. Este órgano solo decidió mantener hasta el 2 de marzo la consulta pública previa al Proyecto de Real Decreto de Vigilancia en Salud Pública y aprobó el calendario común de vacunación para 2022.

La posibilidad de relajar las últimas restricciones que permanecen vigentes ha cobrado fuerza en los últimos días en paralelo a la mejora de los datos de la pandemia. Este jueves, por primera vez desde el 23 de diciembre, la incidencia acumulada se quedó por debajo de los 1.000 casos al marcar 984,33, 76 menos que el miércoles. También continúan en esta tendencia descendente los contagios, 34.213 nuevos contabilizados en las últimas 24 horas, y la presión hospitalaria: los pacientes covid representan el 8,25% de las camas totales y el 14,48% de las UCI.

En cambio, las cifras de fallecimientos continúan siendo malas. El Ministerio de Sanidad registró en las últimas 24 horas 360 muertes.