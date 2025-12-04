Los casos de gripe se duplican en quince días en Canarias: «Es buen momento para vacunarse» Canarias entra en la fase epidémica con una incidencia de 74 contagios por 100.000 habitantes, frente a los 35,7 de hace dos semanas

La incidencia de la gripe en Canarias se ha duplicado en las dos últimas semanas de noviembre, pasando de 35 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes a 74, registrados en la semana del 24 al 30 de noviembre, la última de la que se disponen datos. El indicador supera el umbral fijado en el archipiélago para determinar el inicio de la fase pandémica, según los datos proporcionados por la Consejería canaria de Sanidad.

En todo caso, la transmisión del virus se encuentra aún en un escenario de riesgo bajo, mientras que en la península ya circula con mayor intensidad. De hecho, la incidencia media del virus en el conjunto del Estado ha alcanzado los 170,4 contagios por cada 100.000 habitantes, según los datos difundidos este jueves por el Instituto de Salud Carlos III.

Allí, la gripe afecta especialmente a los más pequeños, sobre todo a los menores de un año, en quienes la incidencia se ha triplicado durante la última semana analizada.

Ante este panorama, la consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón, pidió a la población que actúe con responsabilidad y se vacune. «En la semana del último corte, en Canarias hay unos 700 casos de infecciones respiratorias por cada 100.000 habitantes. Estamos en una etapa muy buena para animar a la gente a que se vacune», señaló este jueves Monzón, recordando que la protección antigripal está indicada en mayores de 60 años, personas de cualquier edad con patologías crónicas y niños de entre seis meses y seis años.

Monzón señaló que la eficacia de las vacunas está probada y que, en el caso de los recién nacidos, los ingresos por bronquiolitis se han reducido en un 80% gracias a la vacuna contra el virus respiratorio sincitial. «Es obvio que funcionan muy bien, por lo tanto depende de nosotros, de la población, protegernos», aseguró.

Además, recordó las medidas establecidas en el escenario de riesgo bajo de la epidemia: la recomendación del uso de mascarillas en toda persona con síntomas para proteger a los vulnerables, al igual que en trabajadores y pacientes de áreas sensibles como los servicios de urgencias, oncología o trasplantes. «En residencias sociosanitarias se recomienda el uso de la mascarilla en el personal o los usuarios con síntomas respiratorios. También se aconseja que el personal con síntomas sea reubicado en otra zona de trabajo donde no tenga contacto directo con usuarios y, en caso de que no sea posible, se recomienda una baja de 5 días», aclaró Monzón, quien se congratuló de que las comunidades pactaran un protocolo común para afrontar la transmisión de la gripe, si bien las islas aplican uno similar desde el año pasado. «Canarias, sabiendo que siempre hay un ruido extremo en el consejo interterritorial –no producido por nosotros–, se adelantó y estableció las cosas claras el año pasado», apuntó.

Aunque la gripe circula menos que en el resto del Estado, Canarias presenta una tasa de infecciones respiratorias superior a la media nacional, situada en 643 casos/100.000 habitantes.