Fumadores, personas con hipertensión o celiacos: la vacuna contra la gripe se extiende a gran parte de los canarios A continuación detallamos qué personas tienen indicada la vacunación antigripal | Si forma parte de uno de estos grupos, solo tiene que llamar al 012 para pedir cita y protegerse

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:04 Comenta Compartir

La vacunación contra la gripe no está indicada para cualquier persona, pero sí para buena parte de la población. Si usted tiene un achaque crónico o convive con alguna persona que esté dentro de un grupo de riesgo, tiene derecho a protegerse frente a un virus que todos los inviernos 'hace su agosto', también en Canarias.

Si forma parte de los colectivos que tienen indicada la vacuna contra la gripe y desea protegerse, basta con pedir cita al Servicio Canario de la Salud llamando al 012. También puede acudir a su centro de salud e intentar vacunarse sin concertar una cita previamente, pero puede arriesgarse a que justo en ese momento no haya personal disponible.

¿Quién puede protegerse?

Hay dos grupos principales de personas que tienen indicada la vacunación antigripal; personas vulnerables por su edad, circunstancias vitales o salud, y quienes desarrollan trabajos esenciales o están especialmente expuestos a contraer y transmitir el virus.

¿Soy una persona de riesgo?

La edad es uno de los criterios para indicar la vacunación. En concreto, se recomienda en personas mayores de 60 años y en niños y niñas de entre seis meses y seis años de edad.

Entre los 6 y los 59 años también tienen indicada la vacunación quienes cumplan alguna de estas condiciones de riesgo; vivir en una residencia o institución cerrada; tener el sistema inmunológico debilitado, padecer cáncer, alguna enfermedad inflamatoria -como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o artritis reumatoide- o neuromusculares, tales como esclerosis lateral amiotrófica (ELA), miastenia o distrofias musculares.

También pueden vacunarse con independencia de la edad quienes tengan diabetes, obesidad mórbida o una enfermedad crónica; ya sea respiratoria, renal, hepática o cardíaca, incluyendo la hipertensión arterial.

Personas fumadoras, también vulnerable

Las personas con celiaquía, hemofilia, con trastornos cognitivos o síndrome de Down o con un implante coclear también tienen indicada la vacunación antigripal.

Además, se recomienda la vacunación a las personas fumadoras, aunque no padezcan una enfermedad crónica.

También se incluyen entre las personas vulnerables frente a la gripe a las personas de entre 5 y 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras una infección.

Convivientes

También puede vacunarse contra la gripe si convive o cuida de alguna persona incluida en alguno de los grupos de riesgo citados, además de si convive con lactantes de menos de 6 meses.

Profesionales esenciales o de riesgo

El personal de centros y establecimientos sanitarios y sociosanitarios públicos y privados tiene indicada la vacunación antigripal. También el personal de las oficinas de farmacia. Una condición que comparten con las personas que trabajan en servicios públicos esenciales como bomberos, fuerzas o cuerpos de seguridad del Estado y protección civil.

Quienes trabajan prestando cuidados domiciliarios a personas de los grupos de riesgo deben vacunarse contra la gripe para evitar transmitirla a personas vulnerables.

También el personal de guarderías y centros de educación infantil (hasta 6 años) tiene indicada la vacunación.

Ganaderos y agricultores protegidos para evitar mutaciones

La gripe también circula entre las especies animales por ello las personas con exposición laboral a animales o sus secreciones pueden vacunarse. Con esta medida se intenta reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación o intercambio genético entre ambos virus.