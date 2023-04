Cansancio, somnolencia, fatiga emocional, apatía: no está enfermo, es astenia primaveral

Si siente cansancio, falta de energía, fatiga física, psicológica y emocional, somnolencia o alteración del sueño, irritabilidad, padece síntomas ansiosos, cefaleas, cambios de apetito, problemas de concentración y motivación, apatía, tristeza o una bajada del estado de ánimo en general, es posible que forme parte de esa mitad de la población que con el cambio de estación sufre astenia primaveral. Así lo explica la psicóloga Azucena Duque, para quien es «importante» recordar que no se trata de una enfermedad, sino de un síndrome, un «conjunto de síntomas» que se manifiestan en cada persona de forma diferente y para los que en realidad no existe un tratamiento específico.

«No es una enfermedad que se pueda diagnosticar. No es una patología que se pueda detectar. Lo que sí puede darse son una pautas para minimizar los efectos», explica la experta adscrita al Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife.

La mitad de la población sufre alguno de los síntomas

Se estima, de hecho, que en el 50% de la población «está presente alguno de los síntomas de la astenia primaveral, no todos, pero sí alguno. Y que alrededor de un 10 y un 20% de las personas que acuden a Atención Primaria lo confunden con una depresión», advierte.

«Es un trastorno adaptativo que desaparece. Igual que llega, se va. En primavera todo renace, parece que es obligatorio ser feliz y quien no lo es se pregunta por qué no se adapta, piensan que ellos no están contentos, más pletóricos... Se trata de una desincronización del organismo y tardamos un tiempo en reaccionar al cambio», abunda.

Evitar la sobremedicación

Precisamente por esa posible confusión con la depresión, por la ansiedad y los trastornos del sueño que suelen acompañar a la astenia primaveral, el Colegio de Psicología quiere «dar a conocer» este síndrome y evitar la sobremedicación. «Hay una gran prevalencia y muchas veces parece más fácil tratar ese estado con ansiolíticos, pastillas para dormir o antidepresivos porque se tarda mucho en llegar al psicólogo o al psiquiatría». Por eso, abunda Duque, «habría que hacer un diagnóstico diferencial. Eso no es una depresión, no es una astenia crónica como quienes padecen un cáncer y la sufren después de los tratamientos, ni un trastorno afectivo serio. Hay personas que con cada cambio de estación lo pasan muy mal. Es un cambio adaptativo», insiste.

En opinión de Duque, muchas personas que están pasando por este síndrome comienzan a preocuparse y creen que necesitan una analítica general. Pero lo que tienen que entender es que en vez de preocuparse hay que ocuparse. El organismo pronto se va a recuperar de esa disonancia. Lo ideal sería prepararse antes de que llegue ese cambio de estación para adaptarnos de forma gradual a las nuevas rutinas diarias, a los nuevos horarios de sueño».

Higiene del sueño

El cambio de hora, por ejemplo, «afecta a la segregación de melatonina por el aumento de la luz -anochece más tarde-, el ejercicio físico moderado ayuda a eliminar el estrés y activan endorfinas y serotonina. Sería seguir unas buenas pautas de higiene del sueño y alimentarias para ayudarnos a regular los ciclos».

Al adaptarnos a la nueva estación «nuestro organismo requiere más energía, pues habrá que aumentar la ingesta de fruta y verdura, cuidar la hidratación, dormir siete u ocho horas, reducir el alcohol... Y también socializar, expresar lo que nos sucede a nuestros seres queridos, a las amistades... eso ayuda a canalizar esas preocupaciones», señala la experta.