Canarias suma 51 muertes atribuidas al calor este verano, 15 este mes El Servicio de Urgencias Canario realiza en agosto 31 asistencias 'in situ' por las altas temperaturas. La mitad de las personas afectadas son extranjeras

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 19:04

El largo episodio de altas temperaturas que viene sufriendo el archipiélago, sobre todo Gran Canaria, ha causado 15 muertes durante este mes, todas registradas a partir del 11 de agosto, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

Con estas últimas muertes atribuidas al calor, se calcula que las temperaturas extremas han provocado en Canarias 51 fallecimientos desde el inicio del verano, según los cálculos del panel.

«Hay que aclarar que esta cifra es una estimación, se calcula el número de defunciones atribuidas al calor conforme al patrón de muertes esperables de los últimos diez años», señala la jefa del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Elena López.

López señaló que el episodio de altas temperaturas que viene experimentando el archipiélago desde el 10 de agosto se ha hecho notar en las atenciones del Servicio de Urgencias Canario. Así, este mes se han asistido in situ a un total de 31 personas que presentaban síntomas asociados al exceso de calor, con un rango de edad de entre 20 y 84 años.

Además, Salud Pública tiene constancia de que al menos otras 15 personas han sido atendidas por sobrecalentamiento corporal en las urgencias de los centros sanitarios, indica López, quien precisa que quienes acudieron a los dispositivos sanitarios por este motivo tenían entre 14 meses y 86 años.

Según la epidemióloga, el perfil de quienes resultaron afectados por estos cuadros es variado, aunque predominan personas que trabajaban al aire libre y aquellas que disfrutaban del ocio expuestas al sol. De hecho, alrededor de la mitad de las asistencias del SUC por calor se han prestado a personas extranjeras que disfrutaban de unos días de descanso en el archipiélago.

La buena noticia es que Salud Pública, explica López, no tiene constancia de defunciones directas causadas por un golpe de calor, la mala es que las temperaturas se mantendrán bastante altas en los próximos días en Canarias.

Las medianías orientadas al sur y el sur de Gran Canaria han sido los escenarios de buena parte de las atenciones realizadas por el SUC para auxiliar a personas con síntomas de hipertermia o insolación, pero también se han realizado asistencias en lugares tan dispares como Puerto de la Cruz, la playa de Las Canteras, en la capital grancanaria, Puerto del Rosario, Arrecife o Puerto del Carmen, en Lanzarote.

«Aunque se hace hincapié en los avisos por altas temperaturas, se siguen registrando incidencias. Todos creemos que no nos va a pasar nada, pero no hace falta tener patologías previas para sufrir los efectos del calor. No todos los días estamos igual; a veces estamos más susceptibles al calor», advierte López.

Impacto en el resto del Estado

En el conjunto de España, se estima que el calor ha producido durante este verano 2.635 muertes, de las que casi la mitad, un total de 1.149, se concentraron durante la ola de calor que empezó el 3 de agosto y culminó este lunes, según informa la agencia Efe. La cifra de muertes atribuidas al calor este verano supera en un 40% las registradas en este mismo periodo del año pasado, cuando fueron 1.856.

El sistema MoMo revela que la inmensa mayoría de los fallecidos por calor en el país han sido personas de más de 65 años (2.529) y, en especial, a partir de 75 (2.347, de los que 1.747 tenían 85 o más).

Por sexos, 1.579 eran mujeres frente a 1.056 hombres, según el sistema gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología, que realiza una proyección estadística cruzando los datos de mortalidad y umbrales de temperaturas máximas a partir de las cuales el calor supone un riesgo para la salud.