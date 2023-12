Canarias solo tiene diagnosticadas a 2.156 personas con covid persistente

En Canarias solo hay 2.156 personas diagnosticadas de forma oficial de covid persistente, según indicó la consejera de Sanidad del Gobierno regional, Esther Monzón, en la última Comisión de Sanidad del Parlamento canario y atendiendo a una pregunta del diputado de la Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea.

Monzón dijo que el Servicio Canario de la Salud está a punto de poner en marcha un registro de pacientes de covid persistente, una herramienta «indispensable para corregir el infradiagnóstico» de esta patología, poder dimensionar el problema y facilitar los recursos necesarios a las personas con esta enfermedad.

Para ello, indicó, se habilitarán herramientas para facilitar el diagnóstico de la patología, en concreto, un formulario que identifique la enfermedad, caracterizada por hasta 200 síntomas, y un registro de los pacientes. El objetivo, añadió, será conseguir «datos reales y consistentes» ya que entre junio del año 2020 y junio de este año solo se ha diagnosticado de covid persistente en Canarias a 2.156 pacientes.

«Cuando presentas más de 20 síntomas, es que algo falla», explica Belén Ajona, quien asegura que tras sufrir tres infecciones consecutivas de covid en 2022, ya no es la misma y no puede estar de pie más de media hora.

«No estoy diagnosticada. Mi médico de cabecera no cree que exista covid persistente. Dice que es psicológico. Es verdad que con todo este proceso he entrado en depresión. Usa todas las excusas», comenta esta mujer tinerfeña de 48 años miembro de la Asociación de Covid Persistente de Canarias que hasta hace año y medio llevaba una vida normal y ahora tiene múltiples afecciones, principalmente a nivel muscular, cardíaco y respiratorio, además de fatiga crónica. «Me ha visto el neumólogo y el cardiólogo. Me han tocado especialistas que no creen en esto y eso me ha afectado», señala Ajona, que asegura que la Estrategia de Covid Persistente de Canarias ya establecía un formulario para identificar los indicadores de la enfermedad. «Se supone que deberían tenerlo todos los médicos para saber cuáles son los síntomas», sostiene esta afectada.

A Melania Chinea sí le han diagnosticado covid persistente por sufrir atrofia muscular e insuficiencia respiratoria, entre otras afecciones, con solo 31 años. Desde que se infectó, hace dos años y medio, la joven batalla con la enfermedad. «Me quedé sin caminar. Pasé 22 días en la UCI y aún, a día de hoy, no me han dado rehabilitación. Me lo he tenido que costear todo. Esto es muy grave», dice esta gomera que ha tenido que mudarse a Tenerife para recibir rehabilitación. Su caso no es el único.

Se queja de que tampoco a otros afectados se les reconoce el derecho a recibir rehabilitación física, pulmonar ni cognitiva, ni se le indican evaluaciones neuropsicológicas. «Desde que enfermé en 2021 ha sido una lucha diaria con los médicos para demostrar que el covid persistente es una enfermedad. Hay días en los que no podemos levantarnos», comenta.

Dos millones en 2024

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, indicó en la última Comisión de Sanidad que la Estrategia Covid Persistente en Canarias cuenta con una dotación de 2.150.000 euros en el presupuesto de 2024 del Gobierno de Canarias. Este documento, presentado en octubre del año pasado, se desarrollará hasta 2026 y contempla un paquete de 28 medidas para el abordaje de la nueva enfermedad surgida tras la pandemia. La creación de un registro de pacientes o la creación de dos unidades multidisciplinares dedicadas a covid persistente en sendas provincias son algunos de los objetivos marcados.