Canarias quiere «dar un golpe» a la meningitis vacunando a los adolescentes de 16 a 18 años

La prevalencia de la meningitis es muy baja en Canarias, en el año 2022 solo afectó a cinco personas en el archipiélago. Sin embargo, el Servicio Canario de Salud quiere asestar «un golpe potente a esta enfermedad» vacunando a la población adolescente, principales transmisores del meningoco, indicó el jefe de servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Amós García Rojas, en la presentación de una campaña vacunal de rescate dirigida a los jóvenes de entre 16 y 18 años.

El objetivo será proteger a los jóvenes que aún no han sido vacunados, los nacidos en los años 2004, 2005 y 2006; una franja de edad que no pudo optar a esta protección. «Queremos captar a los adolescentes que no la recibieron a los doce años», subrayó García, que aclaró que desde hace tres años esta vacuna está incluida en el calendario vacunal y se administra a los niños y niñas de esta edad.

En todo caso, García subrayó en la presentación de la campaña que no hay una situación de riesgo en Canarias por enfermedad meningocócica invasiva y que lo que se busca es reducir aún más su presencia en el territorio canario.

«La campaña vacunal tiene como objetivo la prevención y protección ante una enfermedad grave y potencialmente letal», señaló el director general de Salud Pública, José Juan Alemán, quien precisó que un 10% de la población es portadora asintomática del meningococo, un porcentaje que se eleva al 25% en el caso de los adolescentes.

La tasa de letalidad de la enfermedad meningocócica es del 10% y alrededor de un 30% de sus supervivientes sufren secuelas como déficit neurológico, sordera y amputaciones, reseñó Alemán.

Campaña con músicos y deportistas

Para animar a la población adolescente a acudir a los centros de salud y vacunarse contra la meningitis, artistas y deportistas han grabado vídeos que se difundirán en redes sociales, mensajería y en las pantallas de los centros sanitarios.

Los músicos Bejo y Efecto Pasillo y figuras del deporte canario como Natalia Ramos y Sara López, de la UD Granadilla Tenerife; Ferrán Basas, Jovan Kilajic y Dan Duscak, del CB Gran Canaria, y Pablo Larrea, Nacho Martínez, Álex Corredera y Teto, del CD Tenerife han participado en esta campaña.

Las personas de entre 16 y 18 años interesadas en vacunarse pueden hacerlo en cualquier centro de salud, donde se administarán las 38.000 dosis de la vacuna tetravalente que cubre los cuatro tipos de meningococos más frecuentes en Canarias (A, C, W, Y) y en las que Sanidad ha invertido 836.000 euros.