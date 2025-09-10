Canarias presume de su sistema de control de mosquitos invasores Salud Pública destaca la eficacia del sistema de vigilancia entomológica tras erradicar cinco episodios en Fuerteventura, La Palma y Tenerife

Canarias saca pecho de su estrategia frente a los mosquitos invasores. El director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, José Díaz-Flores, inauguró este martes la segunda edición del Taller de Vigilancia y Control de Vectores Invasores, donde destacó la experiencia acumulada por el archipiélago en la detección y erradicación de especies que pueden transmitir enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, el zika o la chikunguña.

El encuentro, organizado por el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública y la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna, junto a la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales (Funccet) y el Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Infecciosas (Ciberinfec), reunió a expertos en la materia.

Un sistema pionero desde 2013

Díaz-Flores recordó que Canarias se incorporó en 2008 al Programa de Cooperación Transnacional para elaborar mapas de riesgo y que, desde 2013, dispone de un Sistema de Vigilancia Entomológica coordinado con la ULL y el Ministerio de Sanidad. Este sistema permite detectar de forma temprana la presencia de mosquitos invasores a través de trampas en puertos, aeropuertos e invernaderos.

Gracias a este mecanismo, el archipiélago ha logrado erradicar episodios en Fuerteventura, La Palma y Tenerife en 2019, 2023 y 2024. Este mismo año se cerraron los focos detectados en la Vuelta de los Pájaros (Santa Cruz de Tenerife) y en un invernadero de Tacoronte. Actualmente, solo permanece bajo vigilancia el barrio de Piletas (Gran Canaria), tras la aparición del mosquito Aedes aegypti en 2023.

Detección precoz y control comunitario

El sistema no solo se centra en la monitorización de trampas. También incluye un programa de vigilancia de picaduras en centros de salud y farmacias, encuestas realizadas por personal sanitario y la inspección de viviendas en caso de notificación. Si se confirma la presencia de larvas o adultos, se activan medidas inmediatas de inspección, limpieza y erradicación.

Díaz-Flores subrayó que la colaboración ciudadana es «fundamental» para el éxito del sistema. La población puede enviar fotos de posibles mosquitos invasores al correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org o contactar a través de www.canariasaludable.org

Contexto internacional

El responsable de Salud Pública advirtió que, a nivel global, la mitad de la población está en riesgo de contraer enfermedades transmitidas por vectores y que se observa un repunte en zonas donde antes no existían. Sin embargo, aclaró que en Canarias, pese a haberse detectado mosquitos invasores, no se ha registrado transmisión de patógenos a la población.