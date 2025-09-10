Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Momento de la inaguración del taller de Vigilancia y control de vectores invasores. C7

Canarias presume de su sistema de control de mosquitos invasores

Salud Pública destaca la eficacia del sistema de vigilancia entomológica tras erradicar cinco episodios en Fuerteventura, La Palma y Tenerife

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:00

Canarias saca pecho de su estrategia frente a los mosquitos invasores. El director general de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, José Díaz-Flores, inauguró este martes la segunda edición del Taller de Vigilancia y Control de Vectores Invasores, donde destacó la experiencia acumulada por el archipiélago en la detección y erradicación de especies que pueden transmitir enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, el zika o la chikunguña.

El encuentro, organizado por el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública y la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna, junto a la Fundación Canaria para el Control de las Enfermedades Tropicales (Funccet) y el Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Infecciosas (Ciberinfec), reunió a expertos en la materia.

Un sistema pionero desde 2013

Díaz-Flores recordó que Canarias se incorporó en 2008 al Programa de Cooperación Transnacional para elaborar mapas de riesgo y que, desde 2013, dispone de un Sistema de Vigilancia Entomológica coordinado con la ULL y el Ministerio de Sanidad. Este sistema permite detectar de forma temprana la presencia de mosquitos invasores a través de trampas en puertos, aeropuertos e invernaderos.

Gracias a este mecanismo, el archipiélago ha logrado erradicar episodios en Fuerteventura, La Palma y Tenerife en 2019, 2023 y 2024. Este mismo año se cerraron los focos detectados en la Vuelta de los Pájaros (Santa Cruz de Tenerife) y en un invernadero de Tacoronte. Actualmente, solo permanece bajo vigilancia el barrio de Piletas (Gran Canaria), tras la aparición del mosquito Aedes aegypti en 2023.

Detección precoz y control comunitario

El sistema no solo se centra en la monitorización de trampas. También incluye un programa de vigilancia de picaduras en centros de salud y farmacias, encuestas realizadas por personal sanitario y la inspección de viviendas en caso de notificación. Si se confirma la presencia de larvas o adultos, se activan medidas inmediatas de inspección, limpieza y erradicación.

Díaz-Flores subrayó que la colaboración ciudadana es «fundamental» para el éxito del sistema. La población puede enviar fotos de posibles mosquitos invasores al correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org o contactar a través de www.canariasaludable.org

Contexto internacional

El responsable de Salud Pública advirtió que, a nivel global, la mitad de la población está en riesgo de contraer enfermedades transmitidas por vectores y que se observa un repunte en zonas donde antes no existían. Sin embargo, aclaró que en Canarias, pese a haberse detectado mosquitos invasores, no se ha registrado transmisión de patógenos a la población.

