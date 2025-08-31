Canarias pone a prueba la receta deportiva: «No va a curar, pero frenará ictus e infartos» Arranca Activídate con siete unidades, una por isla | La primera abre este lunes en Teror para pacientes mayores de 55 con riesgo cardiovascular

Imagen de la piscina municipal de Teror, a donde podrán ser derivados los usuarios de Activídate.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025, 23:14 Comenta Compartir

En la Zona Deportiva de Teror hay una estancia lista para recibir, a partir de este lunes, a usuarios derivados del centro de salud: personas sedentarias, mayores de 55 años y con riesgo cardiovascular. Serán las primeras en probar la receta deportiva del programa piloto Activídate, un sistema pionero de prescripción de ejercicio físico para prevenir patologías, diseñado conjuntamente por las Consejerías de Sanidad y de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

«Este lunes comienza la actividad en Teror y, durante la semana, en el resto de las Unidades Activas de Ejercicio Físico (UAEF)», explica Narciso Rodríguez, presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Colef) de Canarias. También contarán con estos dispositivos los municipios de Añaza (Tenerife), Tuineje (Fuerteventura), Tinajo (Lanzarote), Frontera (El Hierro), Mazo (La Palma) y San Sebastián (La Gomera).

«Los médicos derivarán a las unidades personas con hipertensión o niveles elevados de azúcar, triglicéridos o colesterol; factores que pueden acabar en accidentes cardiovasculares», detalla Rodríguez.

Hasta ahora, los facultativos recomendaban a los pacientes practicar deporte, pero muchos se sentían desorientados. «Siempre se preguntan: ¿y ahora qué ejercicio hago yo?». Esa duda será resuelta por alguno de los 227 educadores físicos de Canarias formados específicamente para este programa. «Les recetarán la dosis precisa de actividad adaptada a su patología y edad», indica Rodríguez, quien subraya que la evolución será medida y revisada periódicamente.

En todo caso, el experto aclara que el personal de las UAEF actuará como entrenadores personales. «Somos derivadores. Les diremos qué tipo de actividad deben hacer y dónde realizarla», añade el educador físico.

El objetivo es crear rutinas que reduzcan el riesgo cardiovascular. «Lo que buscamos, en última instancia, es que la persona se fidelice con el ejercicio físico adaptado a su enfermedad», precisa el presidente del Colef sobre una intervención que durará varios meses. «No se van a curar enfermedades, pero sí se pueden prevenir accidentes cardiovasculares. Eso es una maravilla», afirma entusiasmado.

La puesta en marcha de las unidades también modificará la práctica médica. «La idea es integrar en las consultas de Atención Primaria algo que ya solemos hacer: preguntar a los pacientes, 'oye, ¿estás haciendo ejercicio físico?', con independencia del motivo de la visita», señala el doctor Gustavo Moreno, del centro de salud de Teror.

Por un tiempo limitado

Los pacientes derivados participarán en el programa un mínimo de doce semanas, el tiempo suficiente para crear un hábito saludable adaptado a sus preferencias, apunta el médico. Además, los médicos tendrán reuniones periódicas con los educadores físicos para evaluar el funcionamiento del sistema.

Para mantener la motivación, se propondrán metas concretas y evaluables, como la reducción de peso, el control de la presión arterial o la mejora de los niveles de glucemia y colesterol. «La idea es que el paciente perciba resultados y eso le anime a mantener el hábito tras su paso por las nuevas unidades», concluye Moreno.

El médico sostiene que no es casualidad que sea el centro de salud de Teror el primero en pilotar este proyecto, porque ya tiene experiencia en programas para fomentar la actividad física entre sus pacientes. «Tenemos a 200 mayores haciendo ejercicio», dice orgulloso.

Proyecto ilusionante

La creación de un sistema que conecte los centros sanitarios y los deportivos que mejore la salud de la comunidad puede marcar un hito en el sistema público de salud.

«Estoy ilusionado con Activídate. Reconozco que al principio no fue muy bien mirado, pero ahora está generando una gran expectación», señala el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. «Empezamos en todas las islas, en siete municipios. Espero que el proyecto sirva para concienciar a la ciudadanía de que la actividad física es la mejor medicina», dice.