Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 19 de septiembre de 2025
Reunión mantenida ayer por miembros de Asamblea7Islas y Esther Monzón. C7

Canarias se dotará de un protocolo para atender a personas sin hogar en urgencias

Se busca ofrecer una asistencia integral a quienes sufran desamparo y evitar muertes como la ocurrida en el hospital Insular

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Evitar que las personas sin hogar mueran a las puertas de los hospitales de Canarias, como ocurrió el pasado 8 de septiembre en el Hospital Insular de Gran Canaria, será el objetivo del protocolo de actuación que prevé preparar la Consejería de Sanidad del Gobierno regional. Así lo trasladó la consejera canaria Esther Monzón a los representantes del sindicato Asamblea7Islas durante una reunión mantenida ayer en la que se comprometió a adoptar esta medida solicitada por el colectivo.

El presidente de la plataforma de trabajadores de los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS), Octavio Sánchez, explicó que Sanidad se ha comprometido a estudiar este problema y poner en marcha un protocolo similar al que ya funciona en Madrid. El plan consistiría en una atención integral a las personas en situación de sinhogarismo, con la participación de los trabajadores sociales de los centros hospitalarios, que actuarían como enlace con los recursos sociales de los ayuntamientos.

El futuro protocolo también debería contemplar mecanismos jurídicos que eviten que estas personas abandonen el hospital sin recibir la atención necesaria, así como procedimientos para garantizar la intervención de profesionales de salud mental. «Este protocolo es muy necesario para que el personal de urgencias sepa cómo actuar cuando atiende a un paciente con este perfil», subrayó Sánchez, que destacó la complejidad de la asistencia a este colectivo.

La falta de un abordaje específico para pacientes extremadamente vulnerables ya ha tenido consecuencias graves.

En los últimos años se han registrado varios fallecimientos de personas sin hogar en las puertas de los servicios de urgencias de los hospitales. El último caso fue el de un hombre hallado muerto en la entrada del hospital Insular tras haber recibido el alta el día anterior, después de haber sido informado de la importancia de seguir las indicaciones pautadas para el cuidado de su patología.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sin clases presenciales por el calor: primeros centros en activar el protocolo educativo de Canarias
  2. 2 Una colisión de tres vehículos a la altura de La Pardilla colapsa el tráfico en la GC-1
  3. 3 La Aemet mantiene los avisos en Canarias a las puertas del fin de semana y señala a una de las islas
  4. 4 Laly Rodríguez se atrinchera en la Valentina: «Voy a defender mi propiedad»
  5. 5 «Los ojos de mi novia eran el 70% de la cura y yo creo que ha tenido un 80 o 90% de culpa de que yo me haya curado»
  6. 6 La calima deja puntos marcados como «insalubres»: lo que respiran los canarios esta semana
  7. 7 El juez abre juicio a Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual con dos jóvenes en Gran Canaria
  8. 8 Las imágenes del colapso: colas de coches interminables en la GC-1
  9. 9 El Open Arms se adentra por primera vez en aguas internacionales en busca de cayucos
  10. 10 El juez insta al administrador concursal a adjudicar ya los bienes de la subasta de Santana Cazorla

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Canarias se dotará de un protocolo para atender a personas sin hogar en urgencias

Canarias se dotará de un protocolo para atender a personas sin hogar en urgencias