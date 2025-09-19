Canarias se dotará de un protocolo para atender a personas sin hogar en urgencias Se busca ofrecer una asistencia integral a quienes sufran desamparo y evitar muertes como la ocurrida en el hospital Insular

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Evitar que las personas sin hogar mueran a las puertas de los hospitales de Canarias, como ocurrió el pasado 8 de septiembre en el Hospital Insular de Gran Canaria, será el objetivo del protocolo de actuación que prevé preparar la Consejería de Sanidad del Gobierno regional. Así lo trasladó la consejera canaria Esther Monzón a los representantes del sindicato Asamblea7Islas durante una reunión mantenida ayer en la que se comprometió a adoptar esta medida solicitada por el colectivo.

El presidente de la plataforma de trabajadores de los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS), Octavio Sánchez, explicó que Sanidad se ha comprometido a estudiar este problema y poner en marcha un protocolo similar al que ya funciona en Madrid. El plan consistiría en una atención integral a las personas en situación de sinhogarismo, con la participación de los trabajadores sociales de los centros hospitalarios, que actuarían como enlace con los recursos sociales de los ayuntamientos.

El futuro protocolo también debería contemplar mecanismos jurídicos que eviten que estas personas abandonen el hospital sin recibir la atención necesaria, así como procedimientos para garantizar la intervención de profesionales de salud mental. «Este protocolo es muy necesario para que el personal de urgencias sepa cómo actuar cuando atiende a un paciente con este perfil», subrayó Sánchez, que destacó la complejidad de la asistencia a este colectivo.

La falta de un abordaje específico para pacientes extremadamente vulnerables ya ha tenido consecuencias graves.

En los últimos años se han registrado varios fallecimientos de personas sin hogar en las puertas de los servicios de urgencias de los hospitales. El último caso fue el de un hombre hallado muerto en la entrada del hospital Insular tras haber recibido el alta el día anterior, después de haber sido informado de la importancia de seguir las indicaciones pautadas para el cuidado de su patología.