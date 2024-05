En Canarias, unas 3.000 personas al día dejan plantado a su médico de Atención Primaria

El 7,6% de las personas que solicitaron una consulta médica en los centros de salud y consultorios de Canarias entre enero y marzo no acudieron a la cita ni la anularon, según los datos de la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

En los tres primeros meses del año, la población canaria solicitó 2.509.649 consultas, de las que fueron atendidas el 92,5%. En ese periodo, 192.276 personas dejaron plantado al personal médico de Atención Primaria, es decir, una media de 3.053 personas al día.

EN CONTEXTO Peticiones Entre enero y marzo, la población canaria solicitó 2,5 millones de consultas médicas en Atención Primaria

Atención En este periodo se atendió el 92,5% de las consultas, es decir, se cubrió un total de 2.317.373 citas

Ausencias Los profesionales lamentan que pocos pacientes anulen las citas cuando saben que no van a acudir

Efectos El absentismo de los pacientes prolonga los días de espera de quienes realmente necesitan ser atendidos

La directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud, Antonia María Pérez, cree imprescindible concienciar a la población de la relevancia de «anular las citas cuando se sabe que no se va a acudir. Es importante esta acción porque, por un lado, permitirá a otra persona acceder a una consulta y, por otro, que las jornadas de trabajo sean más eficientes para los profesionales», señaló.

Las ausencias de los pacientes a las citas médicas concertadas en centros de salud y consultorios es una realidad que padecen a diario los profesionales de la medicina de Canarias.

«El absentismo puede rondar el 10% de los pacientes. Este miércoles, de 29 citados, faltaron siete. No todos los días fallan tantos, pero siempre falta alguno», reconoce la presidenta de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias, Ana Joyanes, que pide medidas para reducir estas ausencias que impiden a otros pacientes, que sí lo necesitan, acceder a la atención médica cuando la precisan.

Medidas para reducir las esperas

«En nuestro centro de salud, hicimos cálculos y llegamos a la conclusión de que todas las inasistencias semanales equivalen a una jornada entera de trabajo», sostiene Joyanes, quien solicita al Servicio Canario de la Salud que active un sistema de mensajes SMS para recordar la cita en la víspera, igual que se hace con las consultas con los especialistas.

Joyanes también insta a las autoridades a estudiar algún tipo de penalización, sobre todo para quienes reinciden. «A veces miro el cupo de pacientes antes de empezar la jornada y digo, 'este no va a venir' y, efectivamente, no viene», lamenta.

Es tan grave el problema que ella misma ha colocado en la puerta de su consulta un cartel pidiendo a quienes no vayan a ir a la cita, que la cancelen. «Son poquísimos quienes la anulan. Al paciente no le cuesta nada hacerlo, pero no se le da importancia al tiempo del profesional, ni a las necesidades de otros pacientes, que sí cuestan. Rara vez un alguien consigue cita a última hora gracias a una cita anulada. Eso debería ser lo normal», dice.

Coincide con ella Juan Cabal, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia en Canarias. «Es triste que en algunos centros de salud haya esperas de siete días o más teniendo citas que no se ocupan. Todos los días falta alguien», comenta Cabal que reconoce que sería triste tener que aplicar sanciones para que se dé valor a las citas.

Menos médicos y demoras largas

El asunto es especialmente sangrante en las islas. En 2023 la espera media para recibir atención en un centro de salud del archipiélago era de 8 días, según la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública.

También Canarias es la tercera comunidad con menos médicos de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes, 0,69, cuando la media se sitúa en 0,76, según el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud.

Además, solo un 12% de la población canaria accede a una consulta en un centro de salud en un plazo inferior a las 48 horas, siendo la comunidad con peor accesibilidad, según el informe del Consejo Económico y Social de España sobre el sistema sanitario de 2024.

Penalizaciones en Navarra y en Francia

Canarias no se plantea adoptar medidas para perseguir a quienes no se presenten a sus citas médicas, como se está empezando a estilar en otros lugares.

Navarra, por ejemplo, aprobó una normativa el mes pasado para penalizar a quienes no acudan a una consulta programada. En concreto, toda aquella persona de la comunidad foral que cancele su cita en dos o más ocasiones, sin justificación ni antelación suficiente, o no acuda a la misma, serán sacada del registro de lista de espera y perderá el derecho a la ley de garantías.

También en Francia han tomado medidas al respecto. A partir de 2025, los galos tendrán que pagar una multa de cinco euros si no se presentan en su cita programada o no la cancelan con una antelación mínima de 24 horas.

En Canarias, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha optado por facilitar herramientas para que los usuarios anulen la cita cuando sepan que no van a acudir a la consulta solicitada.

Por un lado, la aplicación de cita previa del SCS «notifica al usuario la cita en su centro de salud con 48 horas de antelación y le da la posibilidad en la misma notificación de anularla pinchando directamente en el enlace; de este modo no se le exige al paciente acción añadida alguna», informan desde la Consejería de Sanidad del Gobierno canario.

Quien no disponga de la aplicación tiene la posibilidad de anular la cita mediante una llamada telefónica a los número de contacto de cita previa o solicitando la cancelación en el área administrativa del propio centro de salud, recuerdan desde Sanidad.

Desde Sanidad se insta a la población a usar la aplicación de cita previa del SCS que facilita la anulación o cambio de la consulta, además de enviar un recordatorio.

De momento, solo las consultas con los especialistas cuentan con un sistema de envío masivo de mensajes SMS que recuerda al paciente su cita en los días previos.