Campaña vacunal: «He ido a pincharme y me han dado cita para la próxima semana»

Pese a la baja cobertura vacunal obtenida en esta temporada y a la saturación que sufren los servicios de urgencias hospitalarios por el repunte de las infecciones respiratorias agudas, Canarias no ha terminado de arbitrar mecanismos para animar a la población a vacunarse contra estas afecciones.

Así, aunque desde Sanidad se indica que cualquier persona puede acudir a los centros de salud y consultorios de Canarias para vacunarse contra la covid y la gripe sin cita y sin estar incluido en los grupos de riesgo, lo cierto es que esta medida no se está aplicando en todos los centros de salud. De hecho, ni siquiera le consta a los médicos de atención primaria consultados por este periódico en Tenerife y en Gran Canaria.

«La campaña vacunal ya ha terminado. Ahora mismo no hay nadie poniendo vacunas. No ha tenido suerte. Si quiere vacunarse, le damos cita», comenta una administrativa del centro de salud de Guanarteme de la capital grancanaria a una paciente incluida en el grupo de riesgo que acudió al enterarse de que se podía pinchar sin cita.

EN CONTEXTO Desprotección Solo el 50% de las personas mayores de 60 años se ha vacunado contra la gripe en Canarias

Adhesión escasa Canarias es la comunidad con menor adhesión a las campañas vacunales contra la gripe y la covid

Mayores de 80 años Solo un 27% de los mayores de 80 años de Canarias se había revacunado contra el coronavirus, en concreto, 25.820 personas

Algo similar le ocurrió a otro lector de CANARIAS7 que acudió su centro de salud atendiendo al anuncio realizado por la Dirección General de Salud Pública. «Me dijeron que cogiera número para me atendieran. Cogí número. La señora que me atendió me dijo que llamara por teléfono para pedir cita para vacunarme. Llamé y me han dado hora para dentro de ocho días», comenta indignado tras haber perdido su tiempo y haber salido del centro de salud sin vacunarse.

Tampoco a los médicos de atención primaria consultados en Tenerife y Gran Canaria les consta que se haya dado una orden a los centros de salud para abrir la vacunación de la covid y la gripe a pacientes sin cita y sin estar incluidos en los grupos de riesgo. De hecho, los profesionales aseguran que, llegados a este punto de la campaña vacunal, cada centro de salud funciona de una forma distinta.

Por su lado, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria confirmó ayer «que sí es posible vacunarse contra la gripe y la covid sin cita» y sin tener que cumplir el requisito de ser mayor de 60 años o estar incluido en un grupo de riesgo.

Desde la Gerencia reconocen que puede haber algún centro de salud donde, de forma puntual, no se atienda a los pacientes sin cita y que se intentará corregir. De hecho, indicaron que han enviado un recordatorio a todos los centros de salud para que tengan presente que «cualquier persona puede acceder a cualquiera de las dos vacunas sin necesidad de cita y sin ser persona de riesgo».

Mientras tanto, desde la segunda semana de enero, otras comunidades como Galicia, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Valencia han puesto en marcha campañas extraordinarias de vacunación ante el aumento de la incidencia de infecciones respiratorias, cuyo pico máximo se prevé alcanzar en los próximos días.