El calor mató a 52 personas en Canarias en 2024: «Avisamos para prevenir muertes evitables»

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 2 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Durante el pasado año, Canarias registró 52 muertes atribuibles al exceso de calor, según las estimaciones del sistema MoMo, que monitoriza la mortalidad diaria. Estos fallecimientos, ocurridos durante episodios de altas temperaturas, afectaron a personas con patologías previas que se agravaron por el calor, explica Eduardo García Ramos, técnico de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno regional.

«Son muertes inesperadas, que superan la media prevista y están asociadas a un determinado factor de riesgo. En invierno se vinculan a infecciones respiratorias, y en verano, al calor», abunda el coordinador del plan de prevención de riesgos para la salud por altas temperaturas.

La mayoría de los fallecimientos relacionados con el calor en Canarias, un total de 34, se produjeron entre mayo y septiembre de 2024, según recoge el Plan Nacional de actuaciones preventivas frente al exceso de temperaturas sobre la salud, publicado por el Ministerio de Sanidad. En ese mismo periodo, el calor causó en España 2.020 muertes, el 90% de ellas en personas mayores de 75 años. De todos esos casos, 17 fallecieron directamente por un golpe de calor.

En Canarias, sin embargo, no se registró ninguna muerte directa por esta causa el pasado verano, precisa García Ramos. No ocurrió lo mismo en 2023, cuando cuatro personas fallecieron en las islas por un golpe de calor. «Una de las víctimas fue una persona joven con obesidad mórbida, que murió sola en su casa porque los servicios sanitarios no llegaron a tiempo», relata García. Las otras tres cometieron el error de salir a caminar por los senderos isleños sin informarse previamente de los avisos sanitarios por calor.

«Cuando un senderista sufre un golpe de calor, como está fuera del alcance de la asistencia sanitaria terrestre, hay que evacuarlo en helicóptero. Eso lleva tiempo, y en ese intervalo puede fallecer. Es una urgencia que, si no se atiende de inmediato, puede ser letal», advierte el experto.

2023, infernal

El año 2023 fue especialmente caluroso en las islas: las altas temperaturas provocaron entonces la muerte de 115 personas. «Durante 2024 hubo menos avisos sanitarios y, en general, la temperatura media fue más benigna que la del verano anterior», apunta García.

Ahora, Salud Pública insiste en la importancia de estar atentos a los avisos sanitarios para evitar más víctimas durante los episodios de calor del periodo estival. «Estamos vigilantes y preparados. Ahora somos tres personas en el equipo; cuando empecé, hace unos años, estaba solo», recuerda García, sobre una labor que cada verano cobra más relevancia.

Avisados y prevenidos

«Intentamos hacer partícipe a todo el mundo», afirma, en referencia a los avisos sanitarios zonificados en 13 áreas de las islas, que pueden salvar vidas. «Se informa a todos los municipios afectados para intentar evitar fallecimientos innecesarios», subraya el coordinador del plan. «Cuando se emite un aviso, notificamos a la Viceconsejería de Bienestar Social y a los Servicios Sociales de los ayuntamientos para que alerten a los centros de mayores y residencias sociosanitarias. También a la policía, para que esté pendiente de las personas que están en la calle», añade.

Aun así, las emergencias se repiten verano tras verano. «Hay que recordar a la gente que no se puede dejar a niños o personas mayores en los coches. Luego les sobreviene un golpe de calor. Todos los años tenemos alguna urgencia de este tipo», lamenta García.