Bulo: No es verdad que las mascarillas ya no son obligatorias En los últimos días, tras decaer el estado de alarma, está corriendo esta información falsa. Aún es obligatoria la mascarilla Imagen de los documentos publicados por Maldita.es CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 mayo 2021, 09:56

En los últimos días, coincidiendo con el fin del estado de alarma, está circunando por redes y aplicaciones de mensajería instantánea un mensaje falso que afirma, apoyándose en una imagen antigua del BOE, que el uso de la mascarilla no es obligatorio.

«Ya no es obligatoria la mascarilla. En el BOE lo pone claramente la vigencia de la normativa sólo era durante el estado de alarma. El estado de alarma finalizó ayer, porque no informan a la gente de esto?« (sic). Este mensaje viral, acompañado de una captura del Boletín Oficial del Estado, afirma que desde el 9 de mayo de 2021 ya no es obligatoria la mascarilla.

Sin embargo, se trata de un bulo, como otros muchos durante la pandemia. Se trata de un BOE antiguo y actualmente otro BOE y las normativas autonómicas fijan la obligatoriedad de las mascarillas. Además, 29 de marzo de 2021 se confirmó la excepción de la distancia personal para eximir de la obligatoriedad de la mascarilla fue eliminada por una nueva ley, que sigue vigente a fecha de 11 de mayo tras la finalización del estado de alarma, según recuerda la página Maldita.es.