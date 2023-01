«Un buen cirujano plástico debe poseer creatividad y un buen manejo quirúrgico»

El Dr. Julián Castillo es un médico altamente experimentado y reconocido en Gran Canaria, con miles de pacientes atendidos a lo largo de su carrera. En sus propias palabras, la salud física y mental están estrechamente relacionadas, y sentirse seguro y cómodo con nuestro cuerpo puede mejorar nuestra confianza y autoestima tanto en nuestra vida personal como profesional. Actualmente, trabaja en el Hospital Perpetuo Socorro de Las Palmas de Gran Canaria.

¿Cómo ha evolucionado la importancia de la imagen personal desde la popularidad de las redes sociales?

Cada vez son más los pacientes que vienen a la consulta con una preparación previa más completa. Especialmente los jóvenes, quienes acuden con un criterio claro y un conocimiento previo de las opciones de tratamiento disponibles. Como cirujano plástico, considero que es fundamental poder ofrecer un servicio personalizado para cada paciente, ya que no se pueden aplicar tratamientos generales. La capacidad de individualizar el tratamiento es un valor fundamental en la cirugía plástica y debe ser la premisa que guíe la práctica.

¿Cómo ha evolucionado la tecnología en cirugía estética?

La tecnología ha cambiado mucho en el campo médico y es un factor clave en el avance de la especialidad. Contamos con más herramientas y aparatología que antes, como el uso del láser y los factores de crecimiento y células madre, lo que nos permite ofrecer un servicio más completo y eficaz al paciente. Es importante mantenerse actualizado y asistir a congresos y conferencias para poder ofrecer la mejor prestación quirúrgica o estética posible. Además, se busca cada vez más tratamientos menos invasivos para poder integrarse rápidamente al mundo laboral, ya que en la sociedad actual no se puede permitir tiempos de recuperación prolongados.

¿Cómo califica el nivel de cirugía plástica en Canarias?

En Canarias contamos con un grupo de profesionales altamente capacitados que pertenecemos a la Sociedad Canaria de Cirugía Plástica. Nos reunimos con frecuencia para presentar casos clínicos y mejorar nuestras técnicas quirúrgicas. España se encuentra en el top cinco de países con mayor demanda de cirugía estética a nivel global y se calcula que hay un cirujano plástico por cada 50.000 habitantes.

¿Cuáles son las intervenciones más demandadas en la actualidad en Canarias?

En Canarias, entre las intervenciones más demandadas se encuentran la ginecomastia en el hombre (la ginecomastia es un término que se refiere al agrandamiento benigno de las mamas en los hombres). En niños, lo más común es la cirugía de orejas prominentes; y en mujeres, entre 18 y 30 años, las prótesis de mama y la lipoescultura. A medida que las mujeres envejecen, más allá de los 50 años, la cirugía de levantamiento de mama y la reducción mamaria son las más solicitadas debido a la hipertrofia mamaria que es tan común en Canarias.

En sus palabras, parece que todos los cambios físicos van acompañados de mejoras psicológicas, que son dos mundos relacionados…

Sí, el cirujano plástico tiene que ir de la mano del psicólogo, pero también una especialidad que es muy próxima a la nuestra es el endocrino. Le pongo un ejemplo: por mucho que queramos, nosotros no podemos eliminar la obesidad mórbida. Es importante ir al cirujano plástico después de perder peso para tratar la flaccidez cutánea residual porque somos especialistas en modelar el cuerpo después de una pérdida excesiva de peso y volumen. Pero es importante tener en cuenta que antes de someterse a una cirugía, es necesario seguir un régimen con un endocrino o un psicólogo. Trabajamos en diferentes campos, pero están íntimamente relacionados.

¿Qué cualidades debe tener un buen cirujano plástico?

Las dos condiciones fundamentales que debe tener un cirujano plástico para tener resultados satisfactorios son la creatividad y el buen manejo quirúrgico. Si vienen dos amigas a hacerse una rinoplastia no puedo ponerles a las dos la misma nariz, porque los físicos no tienen nada que ver. La técnica quirúrgica puede que no difiera, pero el arte y las condiciones para evaluar lo que tengo que hacer pertenece a mi capacidad creativa.

Por último, ¿cómo escoger el cirujano plástico adecuado?

Debemos tener cuidado con el intrusismo profesional. Una buena manera es acudir al Colegio de Médicos e informarse sobre los profesionales a nuestra disposición. No podemos poner nuestra vida y nuestro físico en manos de cualquiera. También está la evidencia. Los pacientes que acuden a un centro hospitalario, como yo, que trabajo en el Hospital Perpetuo Socorro de Las Palmas de Gran Canaria, ya tienen la suficiente garantía: están acudiendo a un centro médico de reconocido prestigio en el que solo trabajan profesionales de alto nivel en cada campo.