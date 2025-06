El Hospital Universitario Vithas Las Palmas enseña su labor sanitaria a 13 niños del Colegio Brains

Jueves, 12 de junio 2025, 11:00 Compartir

Trece alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Brains han permanecido, en sendos grupos durante dos jornadas cada uno, en el Hospital Universitario Vithas Las Palmas viviendo de primera mano la jornada de distintos profesionales sanitarios en un Vithas Aula Salud Colegios inmersivo con el objetivo de determinar sus próximos estudios con el mayor conocimiento de causa.

Ana Chegini, Carmen Antoranz, Daniel Teruel, Inés Moreno, Lucía Reyes y Simoneta Valido han pasado cuatro días viviendo el día a día del hospital, desde distintas unidades a consultas o incluso a presenciar diversas cirugías.

Todo ello bajo la tutela del doctor Néstor Moreno, responsable del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Vithas Las Palmas, que ha valorado la importancia de este Vithas Aula Salud Colegios pegado a la realidad del día a día y destacado el entusiasmo de los alumnos, que han aprovechado al máximo la experiencia, tanto durante su estancia en las distintas unidades del centro hospitalario como en los quirófanos.

Una visión completa que les ha supuesto confirmar en todos los casos que quieren estudiar Medicina. «Me ha encantado esta experiencia, me ha parecido muy útil. Creo que más colegios deberían apuntarse porque igual que a nosotros nos ha ayudado, supongo que a muchos otros también. Ha sido brutal y tengo mucho más claro que mi futuro es ser médico», ha asegurado Carmen Antoranz.

Dos alumnas del colegio Heidelberg vivirán esta experiencia la próxima semana en la última formación dentro del hospital de este curso escolar

Lucía Reyes comparte que este Vithas Aula Salud Colegios debería vivirlo todo el mundo por lo menos una vez, porque te confirma si la profesión que quieres en un futuro realmente te gusta y qué camino seguir dentro de ella. Porque también ha servido para definir en algunos casos sus intereses o decantarse entre sus especialidades favoritas. «Yo por ejemplo quiero ser médico y me quería dedicar a pediatría, aunque también me llamaba la atención la cirugía. Pero me he dado cuenta estos días que los quirófanos me echan un poco para atrás, y me reafirma que realmente lo que más me gusta es ser pediatra. Así que siento que es una experiencia que te puede ayudar y enseñarte muchísimo», ha relatado.

Un Vithas Aula Salud Colegios que ha llevado al alumnado a vivir el día a día de médicos del equipo de pediatría, visitando la única UCI Neonatal de la sanidad privada canaria; urgencias, cirugía ortopédica y traumatología, diagnóstico por imagen y cirugía general y del aparato digestivo. En el área quirúrgica han presenciado cateterismos en la sala de hemodinámica, intervenciones de traumatología y cirugía ortopédica, e incluso una cesárea, que emocionó a los estudiantes.

Esta experiencia podrá ser disfrutada la semana que viene por dos alumnas de primero de bachillerato del colegio Heidelberg que vivirán el día a día del hospital durante cuatro jornadas para ayudarles a decidir sobre su futuro profesional e, incluso, sobre su especialidad favorita.

Vithas Aula Salud Colegios es una iniciativa de Vithas diseñada para promover la educación sanitaria y el bienestar en colegios y centros educativos. Consiste en una serie de talleres, charlas y actividades prácticas impartidas por profesionales de la salud, que en este caso se ha desarrollado en el propio hospital para ayudarles a decidir de forma realista y planificada su futuro.

Sobre Vithas

El grupo Vithas está integrado por 21 hospitales y 39 centros médicos y asistenciales distribuidos por 14 provincias. Los 12.600 profesionales que conforman Vithas lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Además, el grupo integra a la Fundación Vithas, Vithas Red Diagnóstica y la central de compras PlazaSalud.

Vithas, respaldada por el grupo Goodgrower, fundamenta su estrategia corporativa en la calidad asistencial acreditada, la experiencia paciente, la investigación y la innovación y el compromiso social y medioambiental.

Temas

Medicina

Cirugía

Sanidad

salud

Pediatría

Médicos

Colegios

Heidelberg

Jornadas